Το YouTube βάζει τέλος στα ψεύτικα AI βίντεο χαμηλής ποιότητας

Όλοι τα έχουμε προσέξει, οι περισσότεροι έχουμε παρακολουθήσει ορισμένα από αυτά στο feed μας. Βίντεο με παράξενες φωνές τεχνητής νοημοσύνης, ψεύτικους παρουσιαστές, υπερβολικά δραματικούς τίτλους και εικόνες που μοιάζουν αληθινές αλλά δεν είναι. Το «κύμα» του χαμηλής ποιότητας AI περιεχομένου έχει κατακλύσει το YouTube τους τελευταίους μήνες και πλέον, η πλατφόρμα δείχνει αποφασισμένη να βάλει όρια.

Η Google ανακοίνωσε νέες αλλαγές στο YouTube, με στόχο να γίνει πιο ξεκάθαρο πότε ένα βίντεο έχει δημιουργηθεί ή αλλοιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οι ενδείξεις δεν θα κρύβονται πλέον μέσα στις περιγραφές, αλλά θα εμφανίζονται άμεσα κάτω από τον player στα κανονικά βίντεο, ενώ στα shorts η ειδοποίηση θα προβάλλεται πάνω στο βίντεο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή στοχεύει κυρίως στο τεράστιο κύμα AI slop περιεχομένου που έχει γεμίσει την πλατφόρμα, κάνοντας πολλές φορές δύσκολο για τους χρήστες να ξεχωρίσουν τι είναι αληθινό και τι όχι.

Όμως, το σημαντικότερο βήμα είναι ότι το YouTube σκοπεύει να εντοπίζει αυτόματα photorealistic AI βίντεο, ακόμη κι όταν οι δημιουργοί δεν τα δηλώνουν. Αν και η εταιρεία δεν αποκάλυψε ακριβώς ποια «εργαλεία» θα χρησιμοποιεί, επιβεβαίωσε πως αξιοποιεί τεχνολογίες όπως το SynthID και το πρότυπο C2PA για την ανίχνευση και την αναγνώριση περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τη νέα πολιτική διαφάνειας, το YouTube ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να επιβάλλει πρόστιμα στους δημιουργούς που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στα βίντεο, αρκεί το περιεχόμενο να δηλώνεται σωστά και να μην παραπλανεί το κοινό.