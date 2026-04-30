Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

Σε σιδηροδρομικό σταθμό του Μπανγκλαντές, ένας άνδρας χρησιμοποίησε το σώμα του ως «ασπίδα» για να προστατεύσει το μωρό του από τρένο που περνούσε από πάνω τους.

Το περιστατικό συνέβη όταν το μωρό έπεσε από τα χέρια του πατέρα του στις γραμμές του τρένου καθώς το τρένο ξεκινούσε την κίνηση.

Ο άνδρας κατάφερε να κρατήσει το παιδί ασφαλές ενώ το τρένο περνούσε πάνω τους, χωρίς να τραυματιστούν και οι δύο.

Άνθρωποι που ήταν παρόντες βοήθησαν τον πατέρα και το παιδί αμέσως μετά το περιστατικό.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί μία σοκαριστική στιγμή όπου ένας στο Μπανγκλαντές γίνεται «ασπίδα» για το μωρό του την ώρα που από πάνω τους περνάει ένα τρένο.

Ο άνδρας φαίνεται να κρατάει σφιχτά στο στήθος του το παιδί και να το προστατεύει. Μόλις το τρένο απομακρύνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα άνθρωποι που ήταν παρόντες στο περιστατικό σπεύδουν να βοηθήσουν τον άνδρα και τον σηκώνουν όρθιο. Μία γυναίκα παίρνει το παιδί και αρκετοί άνδρες κοιτάζουν να δουν αν έχει τραυματιστεί ο πατέρας.

Το περιστατικό συνέβη σε σιδηροδρομικό σταθμό του Μπανγκλαντές στις 28 Απριλίου. Ο πατέρας είχε στην αγκαλιά του το παιδί και κατέβηκε από το τρένο την ώρα που εκείνο είχε αρχίσει να κινείται.

Μέσα στη βιασύνη το μωρό του έπεσε από τα χέρια στις γραμμές του τρένου δίπλα στην πλατφόρμα επιβίβασης – αποβίβασης. Τότε ο άνδρας βούτηξε στις γραμμές για να προστατεύσει το παιδί του. Παρά την σοβαρή περιπέτεια τους και οι δύο δεν τραυματίστηκαν.