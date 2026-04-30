Τεχνολογία, καινοτομία και ανάπτυξη στο επίκεντρο της παρουσίας της Nova στο Φόρουμ των Δελφών

Κορυφαία στελέχη της Nova και της Nova ICT απάντησαν σε κρίσιμες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις

Επιμέλεια - Newsbomb

ANNOUNCEMENTS
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η Nova στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της καινοτομίας και της εταιρικής υπευθυνότητας, στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Nova και της Nova ICT σε σημαντικές θεματικές συζητήσεις του Forum, αναδείχθηκε η στρατηγική συμβολή της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, τη μετάβαση σε νέα μοντέλα ανάπτυξης και τη διαμόρφωση λύσεων που απαντούν σε κρίσιμες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

nikos-sta8opoylos.jpg

Ο Πρόεδρος της BC Partners Europe, κ. Νίκος Σταθόπουλος

Ιδιαίτερη αναφορά στη Nova έκανε ο Πρόεδρος της BC Partners Europe, κ. Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για τη Nova και το 2026 προμηνύεται εξίσου δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και την ομάδα της Nova για την προσήλωση, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά τους».

giwrgos-lamproy.jpg

Ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου

Nextdeal

Ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “Leadership in Transition: Governing Growth in an Age of Disruption”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας σε ένα περιβάλλον διαρκών μετασχηματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Λάμπρου ανέδειξε τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικού καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως υπογράμμισε, η γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, τα δίκτυα νέας γενιάς, το 5G, το 5G SA, το IoT και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την πρόσβασή τους σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

mar8a-kesisogloy.jpg

Η Corporate Affairs Executive Director της Nova, κα. Μάρθα Κεσίσογλου

Η Nova συμμετείχε ενεργά και στη συζήτηση για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ανάγκη μετάβασης από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Στο πάνελ με τίτλο “Environmental Advocacy in the Age of Denial”, η κα. Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, ανέδειξε τη σημασία της εταιρικής λογοδοσίας, της υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης και του τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου. Όπως ανέφερε: «Η πορεία μας στην περιβαλλοντική συνηγορία, με αποκαταστάσεις, εργαλεία πρόληψης μέσω τεχνολογίας και, πλέον, μέσω της συνεργασίας μας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις για την αποτίμηση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, έχει ως στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα, όπου η πρόληψη βασίζεται σε δεδομένα και όχι εκ των υστέρων διαπιστώσεις».

manwlhs-pleiwnhs.jpg

Ο Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης

Στην ίδια συζήτηση συμμετείχε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τη Nova, τονίζοντας πως η συνεργασία αυτή έρχεται να τροφοδοτήσει τον δημόσιο διάλογο και τη χάραξη πολιτικής με έγκυρα δεδομένα και σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία. Η πρωτοβουλία αναπτύσσει μετρήσιμους δείκτες που αποτυπώνουν όχι μόνο τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, αλλά και το πραγματικό κοινωνικοοικονομικό τους κόστος, άμεσο και έμμεσο, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον υπό διαφορετικά κλιματικά σενάρια.

faih-makantash.jpg

Η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις

Στο πάνελ συμμετείχε επίσης η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις, όπου ανέδειξε τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της αξιοποίησης των ερευνητικών δεδομένων στη χάραξη δημόσιας πολιτικής. Η συμβολή της διαΝΕΟσις στην πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της έρευνας με τον δημόσιο διάλογο, με στόχο η πρόληψη, η ανθεκτικότητα και η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και τη συνεχή βελτίωση των δημόσιων πολιτικών.

Στο πάνελ “Environmental Advocacy in the Age of Denial” συμμετείχαν επίσης ο Δρ. Γιώργος Δικαίος, Marie Curie Felow, Πανεπιστήμιο Leiden, η κα Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece και η κα Νέλλη Εξαρχάκου, Διευθύντρια του Γραφείου της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ale3andros-mpregiannhs.jpg

O CEO της Nova ICT, κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης

Τη δυναμική της Nova ICT στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων τομέων ανέδειξε ο κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT, μέσα από τη συμμετοχή του στο πάνελ “Biotech, Data and the Future of Care”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται από τη σύγκλιση της βιοτεχνολογίας, των δεδομένων και της πληροφορικής, καθώς και στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Big Data στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, στοχευμένου και προληπτικού συστήματος υγείας. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μπρέγιαννης τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια καλύφθηκε ένα διαχρονικό κενό στη διαχείριση δεδομένων υγείας, μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων, μητρώων και ψηφιακών φακέλων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε δύο εμβληματικά έργα ψηφιακής υγείας στα οποία πρωτοστατεί η Nova ICT, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και τα αρμόδια Υπουργεία: τον Ενιαίο Ογκολογικό Φάκελο, ένα έργο που για πρώτη φορά ενοποιεί τα ιατρικά δεδομένα ασθενών σε 12 αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας ενιαία εικόνα της πορείας του ασθενούς, καθώς και την Πλατφόρμα Health Monitoring, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή που συνδυάζει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, όπως η συνταγογράφηση, τα μητρώα και τα νοσοκομειακά συστήματα, επιτρέποντας την ανάπτυξη στοχευμένων προληπτικών παρεμβάσεων με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συνολικά, η παρουσία της Nova και της Nova ICT στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέδειξε το εύρος του ρόλου της εταιρείας στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας: από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και την επιχειρηματική ανάπτυξη έως την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, την τεκμηριωμένη δημόσια πολιτική και τον μετασχηματισμό κρίσιμων τομέων, όπως η υγεία. Μέσα από τις παρεμβάσεις των στελεχών της, η Nova επιβεβαίωσε τη στρατηγική της θέση ως τεχνολογικός, αναπτυξιακός και υπεύθυνος εταίρος για την Ελλάδα του αύριο.

Σχόλια
