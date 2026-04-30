Γαλλία: 15χρονος χάκερ έκλεψε τα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών - Προσπάθησε να τα πουλήσει

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η εισαγγελία του Παρισιού διενεργεί έρευνα σε βάρος ενός 15χρονου που φέρεται ότι χάκαρε την υπηρεσία έκδοσης ταυτοτήτων της Γαλλίας και προσπάθησε να πουλήσει τα δεδομένα εκατομμύριων Γάλλων στο «σκοτεινό διαδίκτυο» αυτόν τον μήνα.

Ο έφηβος, τα στοιχεία του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν, συνελήφθη στις 25 Απριλίου και κρατήθηκε για να ανακριθεί, αφού πιστεύεται ότι είναι ο «breach3d», ένας χάκερ που πρότεινε προς πώληση σε φόρουμ 12-18 εκατομμύρια γραμμές κλεμμένων δεδομένων.

Η παράνομη πρόσβαση και η κλοπή δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 7 ετών και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 300.000 ευρώ.

Η ANTS (Agence Nationale des Titres Securises), η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των Γάλλων πολιτών και εκδίδει έγγραφα όπως ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης και πινακίδες αυτοκινήτων, επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία που διατέθηκαν προς πώληση είναι αυθεντικά και ανέφερε στην αστυνομία ότι εντόπισε «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στο δίκτυό της στις 13 Απριλίου. Η ANTS είναι επίσης υπεύθυνη για την εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας που έχει σκοπό να εμποδίζει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 22 Απριλίου, εννέα ημέρες μετά την παραβίαση, η υπηρεσία έστειλε σε εκατομμύρια Γάλλους ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώνοντάς τους για την κυβερνοεπίθεση και τους συνέστησε να προσέχουν ιδιαιτέρως επειδή ενδέχεται να λάβουν ανεπιθύμητες κλήσεις ή email και να μην αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες σε αγνώστους. Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν αυτά.

Η κυβερνοεπίθεση έγειρε ερωτηματικά στη Γαλλία για το κατά πόσο είναι ασφαλές τα στοιχεία όλων των πολιτών να φυλάσσονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων.

