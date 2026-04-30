«Ομάδα Σημαίνει»: Το ντοκιμαντέρ της Novibet για τη δύναμη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες

Ιστορίες ανθρώπων, πόλεων και ομάδων που αναδεικνύουν την αθέατη πλευρά του αθλητισμού σε Ελλάδα και Κύπρο

Newsbomb

ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με στόχο την ανάδειξη των χορηγούμενων ομάδων της, αλλά και της βαθιάς σύνδεσης του αθλητισμού με τις τοπικές κοινωνίες, η Novibet παρουσιάζει το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ομάδα Σημαίνει».

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια χαρτογράφηση της ελληνικής και κυπριακής κοινωνίας μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού. Φωτίζοντας τις ιστορίες των ανθρώπων που σπάνια βρίσκονται στο προσκήνιο, αναδεικνύει τον ρόλο και την επιρροή του στην κουλτούρα, την ψυχολογία και την οικονομία των τοπικών κοινοτήτων.

Αυθεντικές στιγμές, καθημερινές συνήθειες και «τελετουργικά», αλλά και προσωπικές διαδρομές ανθρώπων αποτυπώνουν τον ρόλο των ομάδων ως σημείο αναφοράς για μια πόλη, μια γειτονιά, μια κοινότητα. Μέσα από αυτές τις ιστορίες, η κάθε ομάδα αποκτά νόημα πέρα από τον αγωνιστικό χώρο, ως ένας φορέας σύνδεσης και κοινής ταυτότητας.

Το «Ομάδα Σημαίνει» εστιάζει στην αθέατη πλευρά του αθλητισμού: στη συλλογική δύναμη που μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από μια ομάδα και στον τρόπο που αυτή διαμορφώνει σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, αναδεικνύεται η ομάδα ως πηγή ελπίδας, ανήκειν και προοπτικής για μια ολόκληρη κοινότητα.

Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ υπογράφει το Content Creative Agency “Stars Inc.11” και ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, προσεγγίζοντας το θέμα με κινηματογραφική ευαισθησία και αυθεντικότητα, δίνοντας χώρο στις ίδιες τις ιστορίες να ξεδιπλωθούν.

Η πρώτη αποκλειστική προβολή του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στον κινηματογράφο Athinaion Experience, την Τετάρτη 22 Απριλίου, παρουσία εκπροσώπων του αθλητισμού, δημοσιογράφων και συνεργατών της Novibet.

Όπως σημείωσε η Chief Marketing Officer της Novibet, Έλενα Μπάρμπα: «Ο αθλητισμός για εμάς είναι οι άνθρωποι του. Είναι οι ιστορίες που δεν ακούγονται εύκολα. Και αυτές θέλαμε να φέρουμε στο φως. Το «Ομάδα Σημαίνει» δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ. Είναι κομμάτι μιας ευρυτερης φιλοσοφίας της Novibet: να στηρίζει τον αθλητισμό εκεί που πραγματικά ζει - στις τοπικές κοινωνίες».

Ο Founder & Creative Director της Stars Inc.11, Παναγιώτης Αρωνιάδης δήλωσε: «Τι σημαίνει ομάδα είναι μια από τις πιο απλές κι όμως τόσο δύσκολες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις. Περικλείει ένα καταιγισμό συναισθημάτων, εικόνων και αισθήσεων που μας αναγκάζουν να συνδεόμαστε με κάτι μεγαλύτερο, τον αθλητισμό. Πιστοί στην αισθητική μας γύρω από την ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων και με την εξαιρετική δουλειά του σκηνοθέτη, Κώστα Μάνδυλα και του διευθυντή φωτογραφίας, Δημήτρη Μανιάτη είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ζωντανέψαμε αυτό το ξεχωριστό project, σε συνεργασία με τη Novibet, το οποίο αποτυπώνει με αυθεντικότητα τη δύναμη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες».

Το ντοκιμαντέρ «Ομάδα Σημαίνει» εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για τη στήριξη του αθλητισμού και των κοινοτήτων που τον περιβάλλουν. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης, έμπνευσης και σύνδεσης των ανθρώπων.

Η δέσμευση της Novibet αποτυπώνεται μέσα από τη στήριξη ομάδων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι ΠΑΕ Άρης, ΑΕΛ Novibet, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, και Καλαμάτα, καθώς και οι ΚΑΕ Ηρακλής, Πανιώνιος, Μαρούσι και Καρδίτσα, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ Αθηναϊκός, αλλά και οι ιστορικοί σύλλογοι Ομόνοια και Ανόρθωσις στην Κύπρο, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες.

Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Novibet στο YouTube.

Συντελεστές του ντοκιμαντέρ:

Ένα ντοκιμαντέρ της Novibet

Σε παραγωγή της Stars Inc.11

Creative Direction - Διεύθυνση Παραγωγής: Παναγιώτης Αρωνιάδης

Σκηνοθεσία: Κώστας Μάνδυλας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Μανιάτης

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Παναγιώτης Αρωνιάδης

Οργάνωση Παραγωγής: Λάουρα Καραΐσκου

Οπερατέρ: Κώστας Μάνδυλας, Δημήτρης Μανιάτης, Νικόλας Λαγός, Ροντρίγκο Βαλσάμης, Βασίλης Τσιρώνης

Super 8 Film: Κώστας Μάνδυλας

Edit- Color: Κώστας Μάνδυλας

Sound Design: Iάσωνας Θεοφάνου

Graphic Design: Γιάννης Φετάνης

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έλωνα Πουκαμισά, Novibet, epoukamisa@novibet.com
Κατερίνα Χριστοπούλου, Novibet, kchristopoulou@novibet.com

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
