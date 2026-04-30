Ανδρουλάκης: «Εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας»

«Εμείς θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία», ειπε

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση της κερδοφορίας των τραπεζών απασχόλησαν τη συνάντηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

«Ζητήσαμε να γίνει αυτή η συνάντηση για να συζητήσουμε διεξοδικά ένα ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία: την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε:

«Είμαστε ένα κόμμα λογικό, που προτείνει, συζητά τα δεδομένα και τις ιδέες που έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε διαρροές, όπως έκανε στο παρελθόν η κυβέρνηση, -κυρίως απαξιωτικές-, αλλά ζητάμε και από τη δική σας πλευρά μια ανάλογη αντιμετώπιση στις θέσεις και τις απόψεις που έχει η παράταξή μας».

Εξήγησε ότι η πρωτοβουλία έχει τρεις πυλώνες:

«Θέλω να γνωρίζετε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις για να κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε ανοιχτές τράπεζες. Και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία. Διότι τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης, είναι πολύ κρίσιμα στο να σταθεί όρθια η χώρα και η κοινωνία.

Περάσαμε πολλά, περάσαμε δύσκολα χρόνια, ζήσαμε capital controls, ζήσαμε μεγάλες περιπέτειες, διχόνοιας, λαϊκισμού, υπανάπτυξης, ανεργίας με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να τα ξαναζήσει. Γι' αυτό τώρα που υπάρχει το περιθώριο, πρέπει να μπούν οι κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Και αυτό μας αφορά όλους και κυρίως τους πολύ μεγάλους παίκτες, όπως είναι οι τράπεζες.

Εξηγώντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τόνισε:

  • Πρώτον «μιλάμε για ένα επιπρόσθετο 8% που θα αποφέρει στα ταμεία 370 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα φορολόγησης φυσικών προσώπων ή εταιρειών δεν είναι ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ούτε φιλανθρωπίας, ούτε συμφωνίας κυρίων. Είναι θεσμικά ζητήματα που πρέπει να λύνονται νομοθετικά. Γι' αυτό παραμένουμε σταθεροί στην άποψη αυτή που καταθέσαμε και το Δεκέμβριο του 2024 και πριν από μερικές ημέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης
  • Το δεύτερο ζήτημα αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο, και ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως υπάρχει περιθώριο να βρεθεί μια συμφωνία ή μια σύμπτωση στο θέμα αυτό καθώς «δημιουργεί μια αίσθηση στην κοινωνία ότι στο μέλλον δεν θα βρεθούν προ μιας δυσάρεστης έκπληξης, να επωμιστούν ένα κόστος όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις. Το ποσό που μένει στις τράπεζες είναι περίπου στα 224 εκατομμύρια ευρώ».
  • Επίσης για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δάνεια του οποίου τα χειρίστηκαν οι τράπεζες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε την άποψή των τραπεζών για το τι θα συμβεί μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. «Διότι σήμερα μιλάμε για μια οικονομία και μια κερδοφορία των τραπεζών σε μια "Belle Époque" πακτωλού ευρωπαϊκών πόρων, που όμως ο κύκλος τους κλείνει. Τα στοιχεία ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο δείχνουν ότι μετά από κάποια χρόνια, νομίζω το 2029, οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται, σχεδόν μηδενίζεται η αύξηση της ανάπτυξης. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;», υπογράμμισε.
  • Τρίτον, όσον αφορά τις τραπεζικές χρεώσεις και κυρίως την προστασία της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «για εμάς, δεν νοούνται μια σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις: χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς επιβαρύνσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή για απλές βεβαιώσεις, όταν η κοινωνία ήδη πληρώνει πολύ υψηλό κόστος ακρίβειας. Και επειδή η απάντηση είναι ότι το ποσό που εισπράττουν οι τράπεζες από αυτές τις χρεώσεις και τις προμήθειες ως προς το κέρδος είναι μικρότερο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών, κατά την άποψή μου αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
