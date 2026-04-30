Ανδρουλάκης: «Εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας»

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση της κερδοφορίας των τραπεζών απασχόλησαν τη συνάντηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

«Ζητήσαμε να γίνει αυτή η συνάντηση για να συζητήσουμε διεξοδικά ένα ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία: την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε:

«Είμαστε ένα κόμμα λογικό, που προτείνει, συζητά τα δεδομένα και τις ιδέες που έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε διαρροές, όπως έκανε στο παρελθόν η κυβέρνηση, -κυρίως απαξιωτικές-, αλλά ζητάμε και από τη δική σας πλευρά μια ανάλογη αντιμετώπιση στις θέσεις και τις απόψεις που έχει η παράταξή μας».

Εξήγησε ότι η πρωτοβουλία έχει τρεις πυλώνες:

«Θέλω να γνωρίζετε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις για να κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε ανοιχτές τράπεζες. Και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία. Διότι τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης, είναι πολύ κρίσιμα στο να σταθεί όρθια η χώρα και η κοινωνία.

Περάσαμε πολλά, περάσαμε δύσκολα χρόνια, ζήσαμε capital controls, ζήσαμε μεγάλες περιπέτειες, διχόνοιας, λαϊκισμού, υπανάπτυξης, ανεργίας με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να τα ξαναζήσει. Γι' αυτό τώρα που υπάρχει το περιθώριο, πρέπει να μπούν οι κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Και αυτό μας αφορά όλους και κυρίως τους πολύ μεγάλους παίκτες, όπως είναι οι τράπεζες.

Εξηγώντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τόνισε: