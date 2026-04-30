Σηκουάνας: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/4) στο Παρίσι, όταν εκπαιδευόμενος οδηγός έριξε ένα λεωφορείο - στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα- στον ποταμό Σηκουάνα.

Εικόνες έδειχναν το λεωφορείο βυθισμένο στο νερό, με ένα μπλε αυτοκίνητο να επιπλέει κοντά.

Το λεωφορείο είχε μόλις αναχωρήσει από κοντινό σταθμό λεωφορείων γύρω στις 9:30 π.μ., όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και κατέληξε στο ποτάμι, παρασύροντας και το όχημα στο νερό.

Frayeur à Juvisy, en région parisienne : un bus est tombé dans la Seine ce jeudi matin. La conductrice en formation aurait perdu le contrôle du véhicule. Le formateur et deux passagers étaient aussi à bord. Tous ont été repêchés sains et saufs.



Το ατύχημα σημειώθηκε στη βάση μιας γέφυρας κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud, στο διαμέρισμα Essonne.

Περαστικοί βοήθησαν στη διάσωση των τεσσάρων επιβατών από το ποτάμι, ενώ στο σημείο έσπευσαν επίσης 16 πυροσβεστικά οχήματα, 34 πυροσβέστες, 60 αστυνομικοί και μέλη της ποτάμιας μονάδας.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, μέλη ενός ομίλου κωπηλασίας που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον Σηκουάνα ήταν από τους πρώτους που βοήθησαν στη διάσωση των επιβαινόντων.

Un bus, avec au volant une conductrice en fin de formation, a percuté un véhicule en stationnement avant de tomber jeudi matin dans la Seine à hauteur de la commune de Juvisy-sur-Orge (sud de Paris), et quatre personnes ont été secourues ⤵️ pic.twitter.com/kd87DZV3yP — Agence France-Presse (@afpfr) April 30, 2026

Μια αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι δεν άκουσε το λεωφορείο να πέφτει στο ποτάμι, αλλά άκουσε κραυγές. «Κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε όταν άκουσα φωνές και κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα ανθρώπους στο νερό», είπε στα γαλλικά μέσα.

Έσπευσε να βοηθήσει τους επιβάτες και πέταξε ένα σωσίβιο που υπήρχε στην αποβάθρα σε μια γυναίκα στο νερό, η οποία κατάφερε να κολυμπήσει και να σωθεί.

Η Lamia Bensarsa Reda, δήμαρχος του Juvisy-sur-Orge, δήλωσε ότι και οι τέσσερις επιβάτες είναι ασφαλείς.

«Ήταν περισσότερο ένας τρόμος παρά κάτι σοβαρό, αλλά ένα τεράστιο σοκ που πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψεις», έγραψε η κ. Reda σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ασφαλίσουμε τις όχθες. Οι υπηρεσίες της νομαρχίας αξιολογούν τον κίνδυνο ρύπανσης ώστε τα οχήματα να ανασυρθούν γρήγορα».

Σε δηλώσεις της στη Le Parisien ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας και των σωστικών δυνάμεων. Οι δημοτικοί μας αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο για να διαχειριστούν την πολύ δύσκολη κυκλοφορία γύρω από τις όχθες του Σηκουάνα».

