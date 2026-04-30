«Αγαπημένη μου Τζάκι»: Η χαμένη επιστολή, 23 χρόνια μετά, οι άγνωστες λεπτομέρειες και η φιλία

Η Τζάκι Ρος, αριστερά, και η Κέιτι Σλόκουμ δίπλα σε μια μικρή βιβλιοθήκη στη γειτονιά Μάουντ Πλέζαντ της Ουάσιγκτον.

Όταν η Κέιτι Σλόκουμ έβγαλε από τη βιβλιοθήκη της ένα μυθιστόρημα που είχε πάρει από μια μικρή δανειστική βιβλιοθήκη πριν από χρόνια, αλλά δεν είχε διαβάσει ποτέ, δεν θα φανταζόταν ότι θα έβρισκε κάτι μέσα, το οποίο θα την οδηγούσε σε ένα απροσδόκητο ταξίδι.

Ξεφυλλίζοντας το «State of Wonder» της Ανν Πάτσετ, η 36χρονη Κέιτι βρήκε μέσα μια επιστολή 23 ετών.

Με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2003, η επιστολή 132 λέξεων συντάχθηκε από μια ανώνυμη γυναίκα, γιαγιά, η οποία έγραφε στην «αγαπημένη της Τζάκι», την εγγονή της που διοργάνωνε αυτοσχέδιες παραστάσεις τραγουδώντας μελωδίες από μιούζικαλ για την οικογένειά της και έλαμπε σαν ένα «σπάνιο μπουκάλι παλιάς σαμπάνιας».

«Αμέσως κατάλαβα ότι ήταν κάτι ξεχωριστό», είπε η Κέιτι στην Washington Post.

Εκείνη την στιγμή, η Κέιτι, που ζει στη γειτονιά Μάουντ Πλέζαντ στην Ουάσινγκτον, ορκίστηκε να επιστρέψει την επιστολή στην ιδιοκτήτριά της, παρόλο που δεν γνώριζε πολλά για εκείνη: δεν ήξερε το επίθετο της Τζάκι, ούτε το όνομα της γιαγιά της και δεν μπορούσε να βρει άλλα άτομα ή μέρη που θα περιόριζαν την αναζήτησή της σε ένα συγκεκριμένο μέρος.

Αλλά όταν σκέφτηκε την σχέση που είχε αυτή η κοπέλα, η Τζάκι, με τη γιαγιά της, ήξερε ότι κάποιος έπρεπε να της επιστρέψει αυτήν την επιστολή.

Έτσι, η Κέιτι στράφηκε στο διαδίκτυο. Στις 26 Φεβρουαρίου, δημοσίευσε τις λεπτομέρειες της επιστολής σε τρία φόρουμ δίνοντας έμφαση ότι βρέθηκε στην Ουάσιγκτον. Ζήτησε επίσης από τον Νταν Σίλβερμαν, ο οποίος διαχειρίζεται το τοπικό blog PoPville, να δημοσιεύσει μια έκκληση για την Τζάκι, ένα αίτημα που ο Σίλβερμαν ικανοποίησε αμέσως.

«Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν δικό μου»

Όπως φαίνεται, η αναζήτηση της Κέιτι απέφερε καρπούς, καθώς η 38χρονη Τζάκλιν Ρος, είδε την ανάρτηση του PoPville στο Instagram για την επιστολή, την επόμενη μέρα. Έριξε μια ματιά στον γραφικό χαρακτήρα και μετά είδε σε ποιον απευθυνόταν.

«Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν δικό μου», είπε. «Ήμουν τόσο σοκαρισμένη.»

Μεγάλο μέρος της έκπληξής της προήλθε από το γεγονός ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι η επιστολή είχε χαθεί.

Έτσι η Τζακλίν έστειλε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του PoPville στο Instagram, εξηγώντας ότι ήταν η Τζάκι από την επιστολή, την οποία της είχε δώσει η γιαγιά της στα 16α γενέθλιά της. Είχε πετάξει το γράμμα χωρίς να το ξέρει τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρέθηκε αυτή η επιστολή! Είναι απίστευτο ότι κάποιος έκανε τόσα πολλά για να μου την επιστρέψει», έγραψε στο μήνυμά της προς το PoPville.

Μια ημέρα αργότερα, ο Σίλβερμαν απάντησε, ζητώντας από τη Τζάκι να του δώσει το email της, και στη συνέχεια την έφερε σε επαφή με τη Κέιτι. Η Τζάκι έστειλε ένα μήνυμα στη Κέιτι, ευχαριστώντας την και ζητώντας της να συναντηθούν ώστε να πάρει πίσω την επιστολή.

Η συνάντηση

Καθώς η Τζάκι πλησίαζε την πλατεία που θα συναντούσε την Κέιτι το επόμενο Σαββατοκύριακο, αναρωτήθηκε πώς θα την αναγνωρίσει.

«Αρχίζεις να σκέφτεσαι: “Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος;”», είπε η Τζάκι στην Washington Post. «Είναι σαν να πηγαίνω σε ραντεβού στα τυφλά».

Ωστόσο, η Τζάκι κατάφερε να εντοπίσει την Κέιτι, η οποία στεκόταν στην πλατεία, κρατώντας το βιβλίο της Αν Πάτσετ που είχε δωρίσει πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Η Τζάκι της συστήθηκε και στη συνέχεια αγκάλιασε τη Κέιτι.

Μίλησαν για περίπου 20 λεπτά. Παρόλο που είχαν συζητήσει κυρίως για πρακτικά θέματα πριν συναντηθούν και πέρασαν λιγότερο από μισή ώρα μιλώντας πρόσωπο με πρόσωπο, η Τζάκι ένιωσε μια σύνδεση με τη Κέιτι, γνωρίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλε για να τη βοηθήσει.

«Ένιωσα κάπως σαν να ήμασταν ήδη φίλες», είπε η Τζάκι.

Η ιστορία πίσω από την επιστολή

Έτσι, η Τζάκι είπε στη Κέιτι την ιστορία πίσω από την επιστολή που τις έφερε κοντά.

Στις 23 Αυγούστου 2003, οι γονείς της Τζάκι διοργάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι για τα 16α γενεθλίων της. Νοίκιασαν μια αίθουσα δεξιώσεων στην κομητεία Bergen στον Νιού Τζέρσει, όπου μεγάλωσε, και προσκάλεσαν δεκάδες φίλους και μέλη της οικογένειάς της. Τα κορίτσια φορούσαν φορέματα, τα αγόρια κοστούμια. Σε αυτό το πάρτι ήταν και η γιαγιά της, η Αϊρίν Ρος, με την οποία ήταν πάντα πολύ δεμένες και της έδωσε την επιστολή.

Η Αϊρίν, η οποία είχε μόλις γιορτάσει τα 90α γενέθλιά της, ήταν η πρώτη που πήρε την εγγονή της σε εκδρομές πέρα από τον ποταμό Χάντσον, στη Νέα Υόρκη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν η Τζάκι πήγαινε ακόμη δημοτικό, η γιαγιά της την πήγε στην πρώτη της παράσταση στο Μπρόντγουεϊ: «Η Πεντάμορφη και το Τέρας».

Η επιστολή που έγραψε η Αϊριν Ρος στην εγγονή της, Τζάκι

Η Αϊρίν, που γεννήθηκε στο Μπρονξ, μεγάλωσε δύο παιδιά και εργάστηκε ως λογίστρια μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε στα 70 της, και φρόντισε να διδάξει στην έφηβη εγγονή της μαθήματα «επιβίωσης» στη Νέα Υόρκη, τα οποία περιλάμβαναν το πώς να σταματάει ταξί.

Η Τζάκι και η γιαγιά της κρατούν ακόμη επαφή και μιλούν κάθε κάποιες εβδομάδες. Ωστόσο, η ανακάλυψη της επιστολής τις έφερε ξανά κοντά, ξυπνώντας πολλές αναμνήσεις: τις φορές που η Τζάκι ανέβαζε παραστάσεις του «Καρυοθραύστη» για τη γιαγιά της και άλλους συγγενείς, και τη νύχτα των 21ων γενεθλίων της, όταν πήγαν για χορό στο Ατλάντικ Σίτι.

Η Αϊρίν επαίνεσε τη Κέιτι που θυσίασε χρόνο και ενέργεια για να βοηθήσει μια άγνωστη. «Είναι πραγματικά υπέροχο που κάποιος έκανε τόσο κόπο για να μάθει πού είσαι και ποια είσαι», είπε η ίδια στην εγγονή της. «Στην εποχή μας, αυτό είναι σπάνιο».

