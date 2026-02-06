Βορίδης: «Πολύ λίγοι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος – Λανθασμένη η τοποθέτηση Σαμαρά»

«Κάποια πράγματα τα κάνουμε καλά, σε ορισμένα μπορεί να έχουμε αστοχήσει, αυτό είναι φυσιολογικό», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Newsbomb

Βορίδης: «Πολύ λίγοι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος – Λανθασμένη η τοποθέτηση Σαμαρά»
SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Αυτό το πιστεύουν πάρα πολύ λίγοι», απάντησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, σε ερώτηση εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί το «χάος», όπως τονίζει επανειλημμένα η αντιπολίτευση, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς σε πρόσφατη συνέντευξη.

«Μπορεί κάποιος θεμιτά να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θα πέσω από τα σύννεφα, είμαστε 7 χρόνια στη διακυβέρνηση. Κάποια πράγματα τα κάνουμε καλύτερα, κάποια λιγότερο καλά. Σε ορισμένα μπορεί να έχουμε αστοχήσει κιόλας. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η εικόνα της Ελλάδας σήμερα είναι εικόνα χάους; Πήραμε την ανεργία από το 20% και την πήγαμε στο 7%, έρχονται επενδύσεις, συζητάμε αν πρέπει να αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς και να μειώσουμε τους φόρους», προσέθεσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Όλα αυτά είναι εικόνα χάους; Με όλον τον σεβασμό σε πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους, τους οποίους έχω υπηρετήσει… Δεν ξέρω το κίνητρο, αλλά η θέση και η τοποθέτηση είναι λανθασμένη», επεσήμανε ακόμη ο Βορίδης, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το χρονικό μίας σφαγής - «Είδα να πυροβολούν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους. Ήταν σαν να καίγεται η κόλαση»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι… σφήνωσε λουκέτο στη μύτη του – Πυροσβέστες το αφαίρεσαν με κόφτη

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πήρε Γιάγκουσιτς» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: «Πολύ λίγοι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος – Λανθασμένη η τοποθέτηση Σαμαρά»

08:39LIFESTYLE

Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη που καταγράφηκε σε βίντεο - Ράγισε το πλευρό του

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Σκιές πίσω από τη λάμψη - Δύο άστεγοι νεκροί πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος στο κέντρο του Ρεθύμνου

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από διπλοκατοικία

08:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγωνία για τη μητέρα της παρουσιάστριας του ΝΒC - Η αμοιβή των 50.000 δολαρίων και οι κηλίδες αίματος

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να σώσει τη μητέρα του και τα αδέλφια του

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείου του Λούβρου: Oι πρώτες φωτογραφίες από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας- Λείπουν 10 διαμάντια

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes εξελίσσει καθίσματα με ενσωματωμένο μασάζ κεφαλής

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό ανετράπη στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Αυλώνα – Κλειστές δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ – Δύο τραυματίες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν - Khorramshahr 4: Το υπερόπλο 2.000 χλμ. των Φρουρών της Επανάστασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

08:39LIFESTYLE

Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη που καταγράφηκε σε βίντεο - Ράγισε το πλευρό του

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση Αρείου Πάγου για τους τόκους: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό - Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ – Δύο τραυματίες

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Οι σχέσεις του με την ελίτ των Βρυξελλών και της Ευρώπης – Τα πρακτορεία μοντέλων, τα πολυτελή εστιατόρια και οι πολιτικοί

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ