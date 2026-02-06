Βορίδης: «Πολύ λίγοι πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος – Λανθασμένη η τοποθέτηση Σαμαρά»

«Αυτό το πιστεύουν πάρα πολύ λίγοι», απάντησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, σε ερώτηση εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί το «χάος», όπως τονίζει επανειλημμένα η αντιπολίτευση, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς σε πρόσφατη συνέντευξη.

«Μπορεί κάποιος θεμιτά να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θα πέσω από τα σύννεφα, είμαστε 7 χρόνια στη διακυβέρνηση. Κάποια πράγματα τα κάνουμε καλύτερα, κάποια λιγότερο καλά. Σε ορισμένα μπορεί να έχουμε αστοχήσει κιόλας. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η εικόνα της Ελλάδας σήμερα είναι εικόνα χάους; Πήραμε την ανεργία από το 20% και την πήγαμε στο 7%, έρχονται επενδύσεις, συζητάμε αν πρέπει να αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς και να μειώσουμε τους φόρους», προσέθεσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Όλα αυτά είναι εικόνα χάους; Με όλον τον σεβασμό σε πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους, τους οποίους έχω υπηρετήσει… Δεν ξέρω το κίνητρο, αλλά η θέση και η τοποθέτηση είναι λανθασμένη», επεσήμανε ακόμη ο Βορίδης, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά.

