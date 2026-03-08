Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Βαλαβανίδη σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του θεάματος, καθώς ο 82χρονος ηθοποιός και ποιητής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την προσεχή Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Την είδηση για την αποτέφρωση κοινοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού, τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

https://www.instagram.com/p/DVnxrXkiOg3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

