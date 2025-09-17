STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»

Το STAR επενδύει και στη μυθοπλασία, με μία κωμωδία!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»
«Η Φάρμα», το «GNTM», μπορεί να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του STAR, όμως τα στελέχη φέτος ετοιμάζουν μία μεγάλη έκπληξη στον τομέα της μυθοπλασίας. Η κωμική σειρά «Τα φαντάσματα» έρχεται την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία θα απολαύσουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία, έρχονται να χαρίσουν άφθονο γέλιο. Σε κάθε τους βήμα θα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Τι θα δούμε στo πρώτο επεισόδιο

Ένα νεαρό ζευγάρι, η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο και μετακομίζουν σ’ αυτό, προκειμένου να το επισκευάσουν. Αλλά, το σπίτι είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα διαφορετικών εποχών, τα οποία πέθαναν εκεί και διατηρούν την εμφάνισή που είχαν τη στιγμή του θανάτου τους. Τα φαντάσματα μπορούν να περάσουν μέσα από τοίχους, αλλά όχι από πατώματα ή ταβάνια. Δεν μπορούν να φάνε ή να πιουν, αλλά χρειάζονται ύπνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο χώρο, μέχρι να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μετά θάνατον ζωή. Όταν τα φαντάσματα βλέπουν τους νεοφερμένους αναστατώνονται και προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να τρομάξουν το ζευγάρι, ώστε να τους τρέψουν σε φυγή. Μέσα στην ανακατωσούρα, η Μαρίνα παθαίνει ένα ατύχημα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όμως, όταν επιστρέφει στο σπίτι, ανακαλύπτει ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει τα φαντάσματα και να επικοινωνεί με τους αόρατους συγκατοίκους της…

