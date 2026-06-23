Κατσίκες σε απομονωμένο νησί της Βραζιλίας επιβίωσαν για 250 χρόνια χωρίς εμφανή πηγή νερού
Επιστήμονες στη Βραζιλία μελετούν κατσίκες που επιβίωσαν για περισσότερα από 200 χρόνια σε απομονωμένο νησί χωρίς γνωστή πηγή γλυκού νερού.
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Επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ένα κοπάδι κατσικιών κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ευημερήσει σε ένα απομονωμένο νησί στη βορειοανατολική Βραζιλία για περισσότερους από δύο αιώνες, χωρίς καμία γνωστή πηγή γλυκού νερού.
Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς οι κατσίκες βρέθηκαν αρχικά στη Σάντα Μπάρμπαρα, ένα από τα πέντε ηφαιστειακά νησιά που αποτελούν το αρχιπέλαγος Αμπρόλιος, περίπου 70 χιλιόμετρα από τις ακτές της πολιτείας Μπαΐα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μεταφέρθηκαν εκεί από αποικιοκράτες και εγκαταλείφθηκαν στο νησί.
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