Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά: Δύο συλλήψεις μετά από επεισόδιο – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροπορική πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Βαρσοβία – Χανιά, οδηγώντας στη σύλληψη δύο γυναικών αμέσως μετά την άφιξη του αεροσκάφους στην Κρήτη.

Πρόκειται για δύο επιβάτιδες οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr προκάλεσαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς φέρονται να αγνόησαν επανειλημμένα τις οδηγίες του πληρώματος, επίσης διαπιστώθηκε ότι κάπνιζαν εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας.

Το πλήρωμα ενημέρωσε εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές και με την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων αστυνομικοί ανέλαβαν την υπόθεση, προχωρώντας στη σύλληψη των δύο γυναικών.

Κατά τη διαδικασία της σύλληψης τους, φέρονται να αντέδρασαν και να προέβαλαν αντίσταση στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία από τις δύο γυναίκες φέρεται να χτύπησε αστυνομικό στο χέρι.