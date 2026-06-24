Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Φαληράκι της Ρόδου το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, όταν ένας τουρίστας έβγαλε τα ρούχα του, σκαρφάλωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ανέβηκε στην οροφή του και στη συνέχεια πήδηξε στην άσφαλτο.

Ο τουρίστας έθεσε σε ξεκάθαρο κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή, όσο και των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων καθώς πηδώντας στην άσφαλτο θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου.

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