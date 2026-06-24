Ινδονησία: Ποιο νησί και γιατί αποκαλείται το νέο Μπαλί

Snapshot Το νησί Ρότε της Ινδονησίας χαρακτηρίζεται ως το νέο Μπαλί λόγω του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου και της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.

Το Ρότε βρίσκεται 150 χλμ. βόρεια της Αυστραλίας και διαθέτει παραλίες με λευκή άμμο, δασώδεις λόφους, ορυζώνες και τυρκουάζ λιμνοθάλασσες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις στον τουρισμό, με άνοιγμα πολυτελών καταλυμάτων που αναδεικνύουν το νησί σε εξαιρετικό προορισμό.

Η εταιρεία πίσω από το θέρετρο στη Σούμπα επεκτάθηκε στο Ρότε, δημιουργώντας και τη Rote Hospitality Academy για κατάρτιση νέων στον τουρισμό.

Η ανάπτυξη στη Σούμπα βασίζεται σε φιλανθρωπικές δράσεις για την εκπαίδευση και απασχόληση των κατοίκων, θεμέλιο που εφαρμόζεται και στο Ρότε. Snapshot powered by AI

Ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα φιλοξενεί η εφημερίδα Financial Times για το νησί Ρότε της Ινδονησίας, το οποίο αρκετοί αποκαλούν το νέο Μπαλί.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας αριθμεί περισσότερα από 17.000 νησιά. Το Ρότε μαζί με ένα ακόνη νησί βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο. Απέχει μια σύντομη πτήση ή διαδρομή με πλοίο από το Τιμόρ και βρίσκεται μόλις 150 χλμ. βόρεια των νησιών Άσμορ και Καρτιέ της Αυστραλίας.

Από ψηλά, το Ρότε είναι μια ημι-άγρια περιοχή με δασώδεις λόφους και σαβάνες, ορειχάλκινους ορυζώνες και τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, ενώ περιβάλλεται από παραλίες με λευκή άμμο.

Μία από τις παραλίες στο νησί Ρότε

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και έχουν ανοίξει πολυτελή καταλύματα γεγονός που αναδεικνύει το νησί σε έναν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό.

Το Ρότε αποτελεί ένα τολμηρό επόμενο βήμα για τη εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το πρωτοποριακό θέρετρο σέρφινγκ, ιππασίας και σπα στη Σούμπα, ένα μεγάλο νησί που απέχει μία ώρα πτήσης ανατολικά του Μπαλί.

Το 2012, ο μεγιστάνας της μόδας Chris Burch και ο ξενοδόχος James McBride αγόρασαν ένα καταφύγιο για σέρφερ στη νότια ακτή – που τότε ονομαζόταν Nihiwatu – και το μετέτρεψαν σε συνώνυμο της μποέμικης πολυτέλειας.

Οι προσεκτικά επιλεγμένες εικόνες του Nihi, με ανέμελους τύπους να ιππεύουν ημι-άγρια άλογα πάνω σε χρυσή άμμο, να κάνουν σέρφινγκ σε ένα κύμα ακριβώς μπροστά από το beach bar και να απολαμβάνουν πολυτέλεια στο σπα στην κορυφή του βράχου αιχμαλώτισαν τη φαντασία της εποχής του Instagram.

https://www.instagram.com/p/DZ9i2S9krgw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μέσα σε δύο χρόνια, η Σούμπα μετατράπηκε από έναν προορισμό-καλτ, γνωστό σε λίγες χιλιάδες άτομα, σε έναν από τους «Καλύτερους στον Κόσμο» σύμφωνα με το περιοδικό Travel + Leisure, με τη συνταγή της ανάπτυξής της να στηρίζεται σε έναν φιλανθρωπικό βραχίονα, το Ίδρυμα Σούμπα, το οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα για την εκπαίδευση και την απασχόληση των κατοίκων της Σούμπα.

Η εταιρεία έχει ανοίξει resort και στο Ρότε και έχει δημιουργήθηκε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση τη Rote Hospitality Academy, με σκοπό την κατάρτιση των νέων της περιοχής στον τομέα του τουρισμού.