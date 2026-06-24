Ινδονησία: Ποιο νησί και γιατί αποκαλείται το νέο Μπαλί

Το νησί Ρότε της Ινδονησίας, μόλις 150 χλμ. βόρεια της Αυστραλίας, διαθέτει παραλίες με εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και έναν αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ινδονησία: Ποιο νησί και γιατί αποκαλείται το νέο Μπαλί
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νησί Ρότε της Ινδονησίας χαρακτηρίζεται ως το νέο Μπαλί λόγω του εντυπωσιακού φυσικού τοπίου και της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.
  • Το Ρότε βρίσκεται 150 χλμ. βόρεια της Αυστραλίας και διαθέτει παραλίες με λευκή άμμο, δασώδεις λόφους, ορυζώνες και τυρκουάζ λιμνοθάλασσες.
  • Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις στον τουρισμό, με άνοιγμα πολυτελών καταλυμάτων που αναδεικνύουν το νησί σε εξαιρετικό προορισμό.
  • Η εταιρεία πίσω από το θέρετρο στη Σούμπα επεκτάθηκε στο Ρότε, δημιουργώντας και τη Rote Hospitality Academy για κατάρτιση νέων στον τουρισμό.
  • Η ανάπτυξη στη Σούμπα βασίζεται σε φιλανθρωπικές δράσεις για την εκπαίδευση και απασχόληση των κατοίκων, θεμέλιο που εφαρμόζεται και στο Ρότε.
Snapshot powered by AI

Ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα φιλοξενεί η εφημερίδα Financial Times για το νησί Ρότε της Ινδονησίας, το οποίο αρκετοί αποκαλούν το νέο Μπαλί.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας αριθμεί περισσότερα από 17.000 νησιά. Το Ρότε μαζί με ένα ακόνη νησί βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο. Απέχει μια σύντομη πτήση ή διαδρομή με πλοίο από το Τιμόρ και βρίσκεται μόλις 150 χλμ. βόρεια των νησιών Άσμορ και Καρτιέ της Αυστραλίας.

Από ψηλά, το Ρότε είναι μια ημι-άγρια περιοχή με δασώδεις λόφους και σαβάνες, ορειχάλκινους ορυζώνες και τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, ενώ περιβάλλεται από παραλίες με λευκή άμμο.

rote.jpg

Μία από τις παραλίες στο νησί Ρότε

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και έχουν ανοίξει πολυτελή καταλύματα γεγονός που αναδεικνύει το νησί σε έναν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό.

Το Ρότε αποτελεί ένα τολμηρό επόμενο βήμα για τη εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το πρωτοποριακό θέρετρο σέρφινγκ, ιππασίας και σπα στη Σούμπα, ένα μεγάλο νησί που απέχει μία ώρα πτήσης ανατολικά του Μπαλί.

Το 2012, ο μεγιστάνας της μόδας Chris Burch και ο ξενοδόχος James McBride αγόρασαν ένα καταφύγιο για σέρφερ στη νότια ακτή – που τότε ονομαζόταν Nihiwatu – και το μετέτρεψαν σε συνώνυμο της μποέμικης πολυτέλειας.

Οι προσεκτικά επιλεγμένες εικόνες του Nihi, με ανέμελους τύπους να ιππεύουν ημι-άγρια άλογα πάνω σε χρυσή άμμο, να κάνουν σέρφινγκ σε ένα κύμα ακριβώς μπροστά από το beach bar και να απολαμβάνουν πολυτέλεια στο σπα στην κορυφή του βράχου αιχμαλώτισαν τη φαντασία της εποχής του Instagram.

https://www.instagram.com/p/DZ9i2S9krgw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μέσα σε δύο χρόνια, η Σούμπα μετατράπηκε από έναν προορισμό-καλτ, γνωστό σε λίγες χιλιάδες άτομα, σε έναν από τους «Καλύτερους στον Κόσμο» σύμφωνα με το περιοδικό Travel + Leisure, με τη συνταγή της ανάπτυξής της να στηρίζεται σε έναν φιλανθρωπικό βραχίονα, το Ίδρυμα Σούμπα, το οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα για την εκπαίδευση και την απασχόληση των κατοίκων της Σούμπα.

Η εταιρεία έχει ανοίξει resort και στο Ρότε και έχει δημιουργήθηκε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση τη Rote Hospitality Academy, με σκοπό την κατάρτιση των νέων της περιοχής στον τομέα του τουρισμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στο 13ο Celebrity Beach Volleyball Game της W.I.N. Hellas η ισότητα και η ενδυνάμωση ήταν οι νικητές

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο έξω από τη Θήβα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ Ουκρανίας – Πολωνίας: Ακύρωσε ταξίδι στη χώρα ο Ζελένσκι

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η ΝΔ μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με το αίτημα της αλλαγής

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πάνω από 100.000 θα δουν άμεση μείωση της δόσης, έως €300 το μήνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Η πυρηνική αποτροπή προστατεύει τον κόσμο από έναν παγκόσμιο πόλεμο

13:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες - Η εφαρμογή της απόφασης πρέπει να αφορά όλους.

13:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σχολιαστής «ξέσπασε» κατά της FIFA για την κόκκινη στον Αλμιρόν και τιμωρήθηκε

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, ακατάσχετο και εξωδικαστικό

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Η χαμηλή τεστοστερόνη συνδέεται με κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες – Ποια είναι τα συμπτώματα

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Δεν θα μπορούσε το ένταλμα να είναι κλεισμένο 3 ημέρες σε συρτάρι

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο εντός μισής ώρας η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη

12:54TRAVEL

Ινδονησία: Ποιο νησί και γιατί αποκαλείται το νέο Μπαλί

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχές της Ισλανδίας θανάτωσαν φάλαινες για πρώτη φορά από το 2023

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Αθηνών: Ο Φλωρίδης εγκαινίασε νέα αίθουσα για πολυπρόσωπες δίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

12:10ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

10:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου από το κόμμα Καρυστιανού

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η σύλληψη του επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση στο Πάντειο

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά: Δύο συλλήψεις μετά από επεισόδιο – Τραυματίστηκε αστυνομικός

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Άγριο «ξύλο» σε κρουαζιερόπλοιο μεταξύ 16 ατόμων - Δείτε βίντεο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5R στην Κάρπαθο

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Χυδαία όσα είπε ο Παϊτέρης για μένα και τη μητέρα μου - Έχω κινηθεί ήδη νομικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ