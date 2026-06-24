Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

Η θητεία των εισαγγελέων Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη ανανεώθηκε για δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε ζητηθεί

Άγγελος Βουράκης

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε με 72 ψήφους την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι για πενταετή θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.
  • Η θητεία των εισαγγελέων Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη ανανεώθηκε για δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε ζητηθεί.
  • Η προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη λόγω έλλειψης νομιμοποίησης της Κοβέσι να ενεργήσει εκ μέρους των εισαγγελέων και ομόφωνης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
  • Η μειοψηφία των δικαστών πρότεινε να ζητηθεί προδικαστικό ερώτημα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρμοδιότητα ανανέωσης των θητειών.
  • Ο συνταγματολόγος που υποστήριξε την Κοβέσι τόνισε την ανάγκη ενότητας του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου.
Snapshot powered by AI

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, επικυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη για δύο και όχι για πέντε έτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ολομέλεια έκρινε ότι η προσφυγή δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής διαθέτουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί. Επιπλέον, προϋπόθεση για την άσκηση της προσφυγής είναι να έχει διατυπωθεί μειοψηφία τουλάχιστον δύο ψήφων κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση για τη διετή ανανέωση είχε ληφθεί ομόφωνα.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η Ολομέλεια κατέληξε ότι η Λάουρα Κοβέσι δεν νομιμοποιούνταν να προσφύγει εκ μέρους των τριών εισαγγελέων, με αποτέλεσμα η αίτησή της να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας δεν παρέστη αυτοπροσώπως, τις θέσεις της υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος. Ο ίδιος ανέπτυξε επιχειρήματα σχετικά με την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και υποστήριξε ότι η πενταετής ανανέωση της θητείας είχε αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όλους τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, επισημαίνοντας ότι διαφορετικές αποφάσεις από κράτος σε κράτος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενότητα και τη συνοχή του θεσμού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, λόγω του σχετικά νέου χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ζητημάτων αρμοδιότητας που ανακύπτουν, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα έπρεπε να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δοθεί οριστική ερμηνεία για το ποιος φορέας είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η άποψη αυτή βρήκε απήχηση στη μειοψηφία των δικαστών, τόσο ως προς το ζήτημα της νομιμοποίησης της Κοβέσι να ασκήσει την προσφυγή όσο και ως προς την ουσία της διαφοράς για την αρμοδιότητα ανανέωσης των θητειών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στο 13ο Celebrity Beach Volleyball Game της W.I.N. Hellas η ισότητα και η ενδυνάμωση ήταν οι νικητές

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο έξω από τη Θήβα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ Ουκρανίας – Πολωνίας: Ακύρωσε ταξίδι στη χώρα ο Ζελένσκι

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η ΝΔ μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με το αίτημα της αλλαγής

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πάνω από 100.000 θα δουν άμεση μείωση της δόσης, έως €300 το μήνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Η πυρηνική αποτροπή προστατεύει τον κόσμο από έναν παγκόσμιο πόλεμο

13:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες - Η εφαρμογή της απόφασης πρέπει να αφορά όλους.

13:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σχολιαστής «ξέσπασε» κατά της FIFA για την κόκκινη στον Αλμιρόν και τιμωρήθηκε

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, ακατάσχετο και εξωδικαστικό

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Η χαμηλή τεστοστερόνη συνδέεται με κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες – Ποια είναι τα συμπτώματα

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Δεν θα μπορούσε το ένταλμα να είναι κλεισμένο 3 ημέρες σε συρτάρι

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο εντός μισής ώρας η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη

12:54TRAVEL

Ινδονησία: Ποιο νησί και γιατί αποκαλείται το νέο Μπαλί

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχές της Ισλανδίας θανάτωσαν φάλαινες για πρώτη φορά από το 2023

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Αθηνών: Ο Φλωρίδης εγκαινίασε νέα αίθουσα για πολυπρόσωπες δίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

12:10ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη - Φωτογραφίες

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τουρίστας γδύθηκε, σκαρφάλωσε ασθενοφόρο και «βούτηξε» στην άσφαλτο - Βίντεο

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

10:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου από το κόμμα Καρυστιανού

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η σύλληψη του επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση στο Πάντειο

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και λουκέτο στον Πύργο του Άιφελ- Μνήμες από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2003

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - «Φέσι» άνω των €9 εκατ.

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά: Δύο συλλήψεις μετά από επεισόδιο – Τραυματίστηκε αστυνομικός

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Άγριο «ξύλο» σε κρουαζιερόπλοιο μεταξύ 16 ατόμων - Δείτε βίντεο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5R στην Κάρπαθο

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Χυδαία όσα είπε ο Παϊτέρης για μένα και τη μητέρα μου - Έχω κινηθεί ήδη νομικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ