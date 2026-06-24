Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για την πενταετή θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

Snapshot Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε με 72 ψήφους την προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι για πενταετή θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Η θητεία των εισαγγελέων Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη ανανεώθηκε για δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε ζητηθεί.

Η προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη λόγω έλλειψης νομιμοποίησης της Κοβέσι να ενεργήσει εκ μέρους των εισαγγελέων και ομόφωνης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Η μειοψηφία των δικαστών πρότεινε να ζητηθεί προδικαστικό ερώτημα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρμοδιότητα ανανέωσης των θητειών.

Ο συνταγματολόγος που υποστήριξε την Κοβέσι τόνισε την ανάγκη ενότητας του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Snapshot powered by AI

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, επικυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη για δύο και όχι για πέντε έτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ολομέλεια έκρινε ότι η προσφυγή δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής διαθέτουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί. Επιπλέον, προϋπόθεση για την άσκηση της προσφυγής είναι να έχει διατυπωθεί μειοψηφία τουλάχιστον δύο ψήφων κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση για τη διετή ανανέωση είχε ληφθεί ομόφωνα.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η Ολομέλεια κατέληξε ότι η Λάουρα Κοβέσι δεν νομιμοποιούνταν να προσφύγει εκ μέρους των τριών εισαγγελέων, με αποτέλεσμα η αίτησή της να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας δεν παρέστη αυτοπροσώπως, τις θέσεις της υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος. Ο ίδιος ανέπτυξε επιχειρήματα σχετικά με την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και υποστήριξε ότι η πενταετής ανανέωση της θητείας είχε αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όλους τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, επισημαίνοντας ότι διαφορετικές αποφάσεις από κράτος σε κράτος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενότητα και τη συνοχή του θεσμού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, λόγω του σχετικά νέου χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ζητημάτων αρμοδιότητας που ανακύπτουν, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα έπρεπε να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δοθεί οριστική ερμηνεία για το ποιος φορέας είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η άποψη αυτή βρήκε απήχηση στη μειοψηφία των δικαστών, τόσο ως προς το ζήτημα της νομιμοποίησης της Κοβέσι να ασκήσει την προσφυγή όσο και ως προς την ουσία της διαφοράς για την αρμοδιότητα ανανέωσης των θητειών.

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