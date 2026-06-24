Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που κρατούνταν αιχμάλωτη για 12 χρόνια από τον σύζυγό της

Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να κρατούσε τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αιχμάλωτα στο σπίτι τους για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η σύζυγός του, μια Γαλλίδα υπήκοος ονόματι Σίλβι Γιασμίνα, κατήγγειλε στις αρχές ότι ο άνδρας κακοποιούσε εκείνη και τα παιδιά τους σωματικά και ψυχολογικά «καθημερινά», ενώ τον περιέγραψε ως «πολύ βίαιο», σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλείται την τοπική αστυνομία.

Το μαρτύριο της οικογένειας έληξε όταν ένα από τα παιδιά της Γιασμίνα κατάφερε να ξεφύγει κρυφά από το σπίτι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία, γεγονός που οδήγησε σε έφοδο στο σπίτι της οικογένειας στην Μπάρα, μια απομακρυσμένη πόλη στην ορεινή επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα.

Φτάνοντας στην κατοικία, οι αρχές βρήκαν την Γιασμίνα μαζί με τα πέντε παιδιά της σε ένα μικρό δωμάτιο, έχοντας μώλωπες σε όλο τους το σώμα.

Η 54χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της είχε «φυλακίσει» εκείνη και τα παιδιά της, από τότε που μετακόμισαν στο Πακιστάν από την Αυστραλία το 2014.

«Δεν της επιτρεπόταν να συναντήσει κανέναν, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους σταμάτησαν να πηγαίνουν σχολείο, ενώ τα τρία μικρότερα παιδιά γεννήθηκαν στο Πακιστάν και δεν εγγράφηκαν ποτέ σε σχολείο εξαρχής», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο BBC.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητα του συζύγου της Γιασμίνα, ενός Πακιστανού υπηκόου ο οποίος «έμενε παράτυπα» στην Αυστραλία όταν το ζευγάρι γνωρίστηκε.

Η Γιασμίνα παντρεύτηκε τον σύζυγό της το 2003 και μέχρι το 2014 ζούσαν στην Αυστραλία, όταν αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Πακιστάν. Η 54χρονη ισχυρίζεται ότι από τότε δεν είχε καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

«Μας στέρησε την ελευθερία μας. Δεν μας φρόντιζε όπως θα έπρεπε να μας φροντίζει ένας σύζυγος και πατέρας. Μας χτυπούσε καθημερινά», δήλωσε η Γιασμίνα στην κατάθεσή της στην αστυνομία.

Η Γιασμίνα και τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ένα καταφύγιο γυναικών στο Πεσαβάρ, ενώ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.