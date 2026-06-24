Λατινοπούλου: «Χυδαία όσα είπε ο Παϊτέρης για μένα και τη μητέρα μου - Έχω κινηθεί ήδη νομικά»

Ο καβγάς ξεκίνησε από σχόλιο της Λατινοπούλου σχετικά με πολιτικούς που πλησιάζουν Ρομά για εκλογικούς σκοπούς και τη χρήση του όρου «γύφτος».

Μιχάλης Παπαδάκος

Λατινοπούλου: «Χυδαία όσα είπε ο Παϊτέρης για μένα και τη μητέρα μου - Έχω κινηθεί ήδη νομικά»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

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  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατήγγειλε χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς της και της μητέρας της από τον Βασίλη Παϊτέρη και έχει ήδη κινηθεί νομικά.
  • Ο καβγάς ξεκίνησε από σχόλιο της Λατινοπούλου σχετικά με πολιτικούς που πλησιάζουν Ρομά για εκλογικούς σκοπούς και τη χρήση του όρου «γύφτος».
  • Ο Βασίλης Παϊτέρης απάντησε με υπονοούμενα για τη μητέρα της Λατινοπούλου, προκαλώντας κλιμάκωση της αντιπαράθεσης.
  • Η Λατινοπούλου τόνισε ότι δεν επιτρέπει να θίγεται η οικογένειά της και η καταγωγή της, χαρακτηρίζοντας απαραβίαστα τα όρια αυτά.
  • Ο Παϊτέρης δέχεται κατηγορίες για ψευδείς υπονοούμενες χρηματικές συναλλαγές με στέλεχος και υποψήφιο της Λατινοπούλου.
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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε εκ νέου στα λεγόμενα του Βασίλη Παϊτέρη και ενημέρωσε ότι έχει προσφύγει ήδη στη Δικαιοσύνη για τα όσα είπε ο τσιγγάνος τραγουδιστής.

«Ήταν μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου, και δη της μητέρας μου. Μια αισχρότητα, με αισχρά και χυδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει μια ευθεία επίθεση-προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά» είπε αρχικά η κυρία Λατινοπούλου μιλώντας στο Action 24.

Συνεχίζοντας τόνισε: «Κι όχι μόνο αυτό, αλλά άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο.

Επειδή το ένα χυδαίο κι αφορά τη μητέρα μου, και είναι ότι ιερότερο έχω και δεν σηκώνω κουβέντα γι αυτό, κι ο κάθε νοήμων άνθρωπος, που σέβεται τον εαυτό του, προστατεύει τη μητέρα του, την τιμή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δήθεν αριστερούληδες, ευαισθητούληδες γιατί έχουν επιλεκτική ευαισθησία.

Και το δεύτερο είναι, φυσικά, όταν αφήνει υπονοούμενα για στέλεχος και υποψήφιό μου, θα αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη όπου κι εκεί να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει που δεν υπάρχουν».

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Ο καβγάς ξέσπασε, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανέφερε πως «υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η εν λόγω αποστροφή προκάλεσε την παρέμβαση του τραγουδιστή που αντέδρασε στη χρήση του όρου για τους Ρομά και επιχείρησε να αποσαφηνίσει, όπως είπε, τη διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την κοινότητα.

«Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο κ. Παϊτέρης στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, ανέφερε: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Σε αυτό το σημείο η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με την Λατινοπούλου, να αναφέρει απευθυνόμενη προς τον Παϊτέρη: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά ακόμα, με την κυρία Λατινοπούλου να σημειώνει απευθυνόμενη προς τον τραγουδιστή: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Ενώ ο Βασίλης Παϊτέρης ανταπάντησε: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο». Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».

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