Στο 13ο Celebrity Beach Volleyball Game της W.I.N. Hellas η ισότητα και η ενδυνάμωση ήταν οι νικητές

Οι εποχές που ζούμε στη χώρα μας μοιάζουν συχνά σκοτεινές. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην ακούσουμε στις ειδήσεις για γυναίκες που κακοποιούνται, που ζουν μέσα στον φόβο, ή ακόμα και για γυναίκες που δολοφονούνται. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η καρδιά μας αναζητά απεγνωσμένα ελπίδα και πράξεις ουσίας. Και αυτή την ελπίδα τη νιώσαμε στο έπακρο το απόγευμα της 22ας Ιουνίου, όταν βρεθήκαμε στο Γήπεδο Beach Volleyball «Δημήτρης Τζανετής» στη Νέα Ερυθραία.

Εκεί, υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς και με Πλατινένιο Χορηγό την TBI BANK, πραγματοποιήθηκε το φετινό «Celebrity Beach Volleyball Game» της W.I.N. Hellas.

«Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας είναι υπόθεση όλων μας»

Βλέποντας την Ιδρύτρια και Πρόεδρο, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου και την Project Manager της W.I.N. Hellas, Σαμάνθα Αποστολοπούλου να υποδέχονται με θέρμη τον κόσμο, δεν μπορούσες να μην αναλογιστείς το μέγεθος της προσφοράς αυτής της Οργάνωσης. Εδώ και 20 χρόνια (από την ίδρυσή της τον Σεπτέμβριο του 2006), η W.I.N. Hellas δίνει έναν καθημερινό, τιτάνιο αγώνα.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου με την Project Manager, Σαμάνθα Αποστολοπούλου και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά

Δεν είναι απλά οι αριθμοί - αν και το γεγονός ότι έχουν βοηθήσει τουλάχιστον 22.000 γυναίκες προκαλεί δέος - είναι οι ανθρώπινες ιστορίες. Είναι οι γυναίκες που βρήκαν ξανά τη φωνή τους, που προστατεύτηκαν μέσω της ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης, που ένιωσαν ασφάλεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας (210-8996636). Σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται, το έργο τους δεν είναι απλώς σημαντικό - είναι κυριολεκτικά σωτήριο.

«Το Celebrity Beach Volleyball Game είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση. Είναι μια συλλογική δήλωση υποστήριξης προς κάθε γυναίκα που έχει βιώσει βία, φόβο ή αποκλεισμό. Μέσα από δράσεις που συνδυάζουν τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, επιδιώκουμε να υπενθυμίζουμε ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη απέναντι στη βία ή τον φόβο.

Στη W.I.N. Hellas πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σήμερα εδώ, κάθε συμμετέχων, χορηγός, εθελοντής και υποστηρικτής, συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερο σεβασμό, ισότητα και αλληλεγγύη.

Η αλλαγή ξεκινά όταν οι άνθρωποι ενώνονται με κοινές αξίες και κοινό σκοπό. Και σήμερα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι όταν η κοινωνία, ο αθλητισμός, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες συνεργάζονται, μπορούν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα και να δημιουργήσουν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο μας και στέκονται δίπλα στις γυναίκες που έχουν ανάγκη υποστήριξης και ενδυνάμωσης», ανέφερε η Ιδρύτρια και Πρόεδρος, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου.

01 09 02 09 03 09 04 09 05 09 06 09 07 09 08 09 09 09

Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ζώντας το event από κοντά, ήταν το κράμα των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στην άμμο. Δίπλα στους διαχρονικούς, πιστούς υποστηρικτές της W.I.N. Hellas, είδαμε πολλά νέα πρόσωπα από τον χώρο των media, του αθλητισμού και των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για πρώτη φορά.

Και το πιο ελπιδοφόρο; Η παρουσία των ανδρών celebrity ήταν συγκλονιστική, ίσως μάλιστα και περισσότερη από αυτή των γυναικών! Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις τόσους άνδρες να βγαίνουν μπροστά, να παίζουν με θέρμη στη φιλανθρωπική αναμέτρηση και να γίνονται μια ομάδα για την προστασία των γυναικών.

01 06 Ορθούλα Παπαδάκου και Αλέξανδρος Βουγιούκας 02 06 Γιάννης Καγιούλης και Αλέξανδρος Κοψιάλης 03 06 Ο Γιώργος Κοψιδάς ήταν ανάμεσα στους άντρες που στηρίζουν τη W.I.N HELLAS 04 06 05 06 Ο Ηλίας Γκότσης 06 06

Όλοι οι παρευρισκόμενοι - από τον Δήμαρχο Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά και τον Market Lead της TBI BANK Κωνσταντίνο Τοβίλ, μέχρι τους δεκάδες παίκτες και τους MVP της βραδιάς, Λουκία Παπαδάκου και Αλέξανδρο Κοψιάλη - συμφώνησαν σε μια μεγάλη αλήθεια: Η βία ενάντια των γυναικών είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να μιλάμε ασταμάτητα.

Yvette Jarvis, η Πρώτη Αντιπρόεδρος της W.I.N. Hellas

Οι γυναίκες δεν πρέπει να κρύβονται, πρέπει να μιλούν, και η πολιτεία, μαζί με σπουδαίες πρωτοβουλίες όπως η W.I.N. Hellas, οφείλει να είναι εκεί για να τους παρέχει το πιο ισχυρό δίχτυ ασφαλείας.

«Ο Δήμος Κηφισιάς στηρίζει με ιδιαίτερη χαρά το Celebrity Beach Volleyball Game της W.I.N. Hellas. Στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό κάθε γυναίκας που δοκιμάζεται, όχι μόνο από έμφυλη, αλλά και από κάθε μορφή βίας. Στηρίζουμε το πολύτιμο έργο της W.I.N. Hellas και της Προέδρου της, Μάντας Τσαγκιά-Παπαδάκου, για μια κοινωνία ισότιμων δικαιωμάτων, ελευθερίας και αξιοπρέπειας, χωρίς βία και χωρίς φόβο.

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να ευαισθητοποιεί και να στέλνει καθαρά κοινωνικά μηνύματα. Και ο Δήμος Κηφισιάς θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που υπερασπίζονται τον σεβασμό, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτάς.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης, Βασίλης Ξυπολιτάς

Πέρα από τα καρφιά στο φιλέ, τις οδηγίες των προπονητών και τα δώρα των χορηγών (από τις tote bags της Kokkoris Optics και τα αναμνηστικά της TBI BANK, μέχρι τα vegan burgers της Gordo και τα δροσιστικά ροφήματα των Thermomix, Solgar και ΦΙΞ Άνευ), αυτό που έμεινε μέσα μας ήταν αυτό που νιώσαμε.

Ότι δηλαδή για να νικηθεί το σκοτάδι της έμφυλης βίας, πρέπει επιτέλους να είμαστε όλοι ενωμένοι. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία όπου θα κυριαρχεί η αγάπη, ο σεβασμός και η αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στα δύο φύλα.

Ο Market Lead της TBI BANK, Κωνσταντίνος Τοβίλ δήλωσε:

«Η στήριξη του έργου της W.I.N. Hellas δεν είναι μόνο τιμητική για την TBI BANK, είναι μέρος της εταιρικής και ατομικής μας ευθύνης. Για εμάς η κοινωνική προσφορά και η έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την ασφάλεια, την ισότητα και την αξιοπρέπεια αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του dna μας. Στεκόμαστε δίπλα στη W.I.N. Hellas, συμβάλλοντας σε ένα σκοπό που δημιουργεί πραγματική και διαρκή αξία για την κοινωνία, γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη απέναντι στη βία ή τον αποκλεισμό».

01 05 02 05 03 05 04 05 05 05

Το όμορφο αυτό απόγευμα έκλεισε με τον πιο ζεστό και ανθρώπινο τρόπο. Μετά την απονομή των μεταλλίων, η δράση μεταφέρθηκε στο εστιατόριο Zaatar στη Νέα Ερυθραία. Εκεί, γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι, συμμετέχοντες, χορηγοί και εθελοντές γίναμε μια παρέα. Η κούραση της ημέρας χάθηκε μέσα σε γέλια, πειράγματα και αγκαλιές, ενώ η τούρτα-έκπληξη των ζαχαροπλαστείων PAPASPIROU για τα γενέθλια της Ευαγγελίας Τσιορλίδα επισφράγισε με τον πιο γλυκό τρόπο μια ημέρα που μας θύμισε ότι, όσο υπάρχουν άνθρωποι που ενώνονται για το καλό, το φως πάντα θα κερδίζει το σκοτάδι.

Μπράβο στη W.I.N. Hellas και σε όλους όσους ήταν εκεί!

* Στον αγώνα συμμετείχαν πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, των media και της επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο της Οργάνωσης και συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης της έμφυλης βίας.

Μεταξύ αυτών οι:

Αποστόλου Σοφία, Βλαχανδρέας Βαγγέλης, Βουγιούκας Άλεξ, Βουγιούκας Ίαν, Γιαμπουρά Στέλλα, Γκουντάρας Γρηγόρης, Γκότσης Ηλίας, Γκρέκας Κώστας, Γρατσούνας Θωμάς, De Souza Caroline, Δαφνή Εβελίνα, Delva Diana, Ζάρα Ματίνα, Καγιούλης Γιάννης, Κάκκαβα Ναταλί, Καραβοκύρη Δάφνη, Κελεπούρης Δημήτρης, Κελεπούρης Λευτέρης, Κοκκινάκης Κώστας, Κόκκορης Μηνάς, Κοψιάλης Αλέξανδρος, Κοψιδάς Γιώργος, Μαΐλιν Ροζάνα, Μανιάνη Μιρέλα, Μάνεσης Γιάννης, Μάνεσης Νίκος, Μανίκας Γιώργος, Μυλωνάς Πάνος, Παπαδάκου Λούκια, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδάκου Ορθούλα, Παπαδάκος Τζώννυ, Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, Παπαδημητρίου Ιωάννα, Παπαδόπουλου Ειρήνη, Παπαδόπουλου Σοφία, Πλουμιστού Νικόλ, Πολυχρονιάδης Αλέξανδρος, Ρώτας Ρένος, Σάββα Χάρις, Σεβοπούλου Ιωάννα, Σιγάλα Δήμητρα, Στελλάτος Νίκος, Στεφανίδη Χριστίνα, Τάτσιος Μάκης, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Χαλκιά Φανή, Χαριτωνίδη Ιωάννα, Χοψονίδου Βαλέρια, Χρήστου Εύη και Ψυλλιάκου Σάντυ.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Δέσποινα Καμπούρη.

Προπονητές ήταν οι: Βλαχανδρέας Βαγγέλης (PERE UBU), Βουγιούκας Ίαν (Le Boudoir), Καγιούλης Γιάννης (JACKIE ROSE & W COMMUNICATIONS), Κελεπούρης Δημήτρης (Zataar), Κόκκορης Μηνάς (KOKKORIS OPTICS), Μάνεσης Γιάννης (Χαλυβουργία Ελλάδος), Μάνεσης Νίκος (Χαλυβουργία Ελλάδος), Παπαδάκου Ορθούλα (W.I.N. Hellas), Παπαδοπούλου Σοφία (Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας), Ψυλλιάκου Σάντυ (Psiliakos Hospital Equipment design and manufacturing), οι οποίοι όλοι μαζί απένειμαν τα βραβεία MVP στη Λουκία Παπαδάκου και στον Αλέξανδρο Κοψιάλη.

Δώρα στους συμμετέχοντες και εθελοντές μοίρασαν οι Χορηγοί. Συγκεκριμένα η TBI BANK μοίρασε πάνινες τσάντες με στυλό, σουβέρ και μαγνητάκι ψυγείου, η Europa Profile Aluminium S.A. έδωσε θερμός, η Kokkoris Optics τις tote bags IZIPIZI και η ESA Security Solutions ένα αναμνηστικό καλοκαιρινό δώρο.

01 13 Gordo 02 13 ZOE medical regeneration clinic by Athens Beverly Hills Medical Group 03 13 Kokkoris Optics 04 13 Thermomix 05 13 Le Boudoir 06 13 Solgar 07 13 Europa Profile Aluminium S.A 08 13 Esa Security Solutions 09 13 Pere Ubu 10 13 TBI BANK 11 13 12 13 Χαλυβουργία Ελλάδος 13 13

Η Thermomix κέρασε μπάρες με χουρμάδες και ξηρούς καρπούς, αλλά και χυμό αποτοξίνωσης με μήλο, αχλάδι, σπανάκι και χυμό πορτοκαλιού. Η εταιρία Le Boudoir έδωσε ως αναμνηστικό ένα νεσεσέρ με μια οικολογική χτένα. Η Gordo ετοίμασε για όλους Vegan Burgers και Cheeseburgers. Η Solgar μοίρασε πολυβιταμίνη υψηλής ισχύος, SOLGAR VM-2000 που συμβάλλει στην ενέργεια και το ανοσοποιητικό, και το SOLGAR Cellular Energy με Niagen®, που υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο.

Τέλος, η ΦΙΞ Άνευ προσέφερε τρεις μοναδικές επιλογές ΦΙΞ Άνευ για απόλαυση άνευ προηγουμένου: την κλασική ΦΙΞ Άνευ με αυθεντική γεύση μπύρας και μόνο 14 θερμίδες/100 ml, καθώς και τις φυσικά δροσιστικές επιλογές ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι και ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι.

Από την ομάδα της W.I.N. Hellas έδωσαν το «παρών» επίσης:

Τα ιδρυτικά μέλη Τσέρι Αλίμ και Ιωάννα Παπαδημητρίου, η πρώην Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Yvette Jarvis, η Chief of Staff, Νίκη Μάντσιου, η Επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολόγων, Βασιλική Λιάφου, η Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος, Εβελίνα Δαφνή, η δικηγόρος Πέννυ Κονιτσιώτη-Ρίζου, η Συντονίστρια γραφείου, Λίλια Γιακούμπ και η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδεύτρια, Αρετή Χατζηαναστασίου.

Η εθελοντική ομάδα της Οργάνωσης βοήθησε άψογα σε όλα τα πόστα.

Τα αναμνηστικά μετάλλια στους συμμετέχοντες απένειμαν η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργάνωσης, Μάντα Τσαγκιά-Παπαδάκου και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Χριστίνα Λουκά.

Υπογεγραμμένες φανέλες δωρίστηκαν στον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Λίλα Δραγώνα καθώς και στους εκπροσώπους των TBI BANK, Thermomix , Εuropa Profile Aluminium S.A., Kokkoris Optics, Pere Ubu , Sea Jets, Chester, Pt Sports Royal και Zaatar.

Επίσης, υπογεγραμμένες μπάλες δόθηκαν στον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Λίλα Δραγώνα και στους εκπροσώπους της TBI BANK, Thermomix και Wilson.

01 11 Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Κηφισιάς μαζί με την Αντιπρόεδρο της W.I.N. Hellas Χριστίνα Λουκά. 02 11 Ο Αντώνης Καλιακούδας εκπρόσωπος της tbi bank με την Πρόεδρο της W.I.N. Hellas Μάντα Παπαδάκου. 03 11 Η sales manager της VORWERKHELLAS, Παρασκευή Szuecs , η Σοφία Απόστολου Accounts receivable supervisor της Thermomix με την Project Manager της W.I.N. Hellas Σαμάνθα Αποστολοπούλου. 04 11 Μέλος του Δ.Σ. ΤΗΣ W.I.N. HELLAS, Αλεξία Χαραμή με την CSR Director της EUROPA PROFILE ALUMINIUM S.A. , Νένα Κεβορκιάν Παλαντζιάν. 05 11 Η γραμματέας του Δ.Σ. της W.I.N. HELLAS, Ορθούλα Παπαδάκου με την Ιωάννα Κόκκορη της Kokkoris Optics. 06 11 Απονομή στο Pere Ubu απο την Chief of staff της W.I.N. Hellas Νίκη Μάντσιου με την Ναταλί Τσαμασίρου και τον Βαγγέλη Βλαχανδρέα. 07 11 Η Ιωάννα Παπαδημήτριου, ιδρυτικό μέλος της W.I.N. HELLAS με τον Δημήτρη Κελεπούρη χορηγό με το εστιατόριο Zaatar. 08 11 Η Σύμβουλος της Ψυχικής Υγείας της W.I.N. HELLAS, Αρετή Χατζηαναστασίου με τον Εκπρόσωπο της Wilson, Ηλία Φιλιππίδη. 09 11 Απονομή στην Γιάννα Παπαγεωργίου από την Πρόδερο της W.I.N. HELLAS, Μάντα Παπαδάκου. 10 11 Η ομάδα προπονητών και οι Mvp Νικητές. 11 11 Τα βραβεία MVP τα κέρδισαν επάξια η Λουκία Παπαδάκου και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης εδώ με την Πρόεδρο της W.I.N. Hellas Μάντα Παπαδάκου.

Η δράση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των Χορηγών και Υποστηρικτών μας:

Platinum Sponsor:

TBI BANK

Gold Sponsor:

Thermomix

Silver Sponsors:

Europa Profile Aluminium S.A., Kokkoris Optics, Pere Ubu, Sea Jets

Bronze Sponsors:

Chester, ΦΙΞ Άνευ, Gordo, Χαλυβουργία Ελλάδος, Jackie Rose, Κεχαγιάς Μανιτάρια, Le Boudoir, Pioneer Marine, Psiliakos Hospital Equipment design and manufacturing, Ravago, Solgar, Thanopoulos, Zaatar, ZOE medical regeneration clinic by Athens Beverly Hills Medical Group,W Communications.

Υποστηρικτές:

Coca Cola 3 Epsilon, Esa Security Solutions, Galakteros Productions, ΜΕΓΑ Εκτυπωτική, Pt Sports Royal, Vitabri, Wilson

Στο εστιατόριο Zaatar, στη Νέα Ερυθραία, όπου βρέθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, οι χορηγούς και οι εθελοντές το μενού είχε κεφτέδες μανιταριών και κοντοσούβλι μανιτάρια με Κεχαγιάς Μανιτάρια, οινοθήρα – οίνο ερυθρό ξηρό, ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ, ΦΙΞ Άνευ, Coca Cola 3 Epsilon και ο PAPASPIROU ετοίμασε γλυκά, παγωτίνια, αλλά και την τούρτα έκπληξη για τα γενέθλια της Ευαγγελίας Τσιορλίδα, όπως αναφέραμε και πιο πάνω.

Η W.I.N. Hellas ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές, εθελοντές και συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και στηρίζουν διαχρονικά το έργο της.