Πανελλήνιες: Αύριο Πέμπτη, μετά τις 13:00, οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες αναρτώνται στα λύκεια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται και με sms, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση

Χρύσα Γρίβα

Πανελλήνιες: Αύριο Πέμπτη, μετά τις 13:00, οι βαθμολογίες
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Αύριο μετά τη 1 μ.μ. η ανακοίνωση των βαθμολογιών Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

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