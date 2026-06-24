Γερμανία: Ο Μερτς στηρίζει σχέδια για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη

Η Γερμανία προωθεί σχέδια για σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2090, στο πλαίσιο προτάσεων επιτροπής που στηρίζει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γερμανία: Ο Μερτς στηρίζει σχέδια για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη
AP
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  • Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά το όριο συνταξιοδότησης έως τα 70 έ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2090, σύμφωνα με προτάσεις που υποστηρίζει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
  • Το νέο σχέδιο συνδέει μόνιμα την ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και προτείνει την επέκταση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών σε δημόσιους υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους.
  • Προβλέπεται η υποχρεωτική επένδυση μέρους των εισφορών στο χρηματιστήριο για την ενίσχυση και διασφάλιση του συνταξιοδοτικού ταμείου.
  • Καταργείται η πρόωρη συνταξιοδότηση στα 63 έτη μετά 45 χρόνια εργασίας, προκαλώντας αντιδράσεις από συνδικάτα και αριστερά μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού.
  • Ο Μερτς επιδιώκει την ψήφιση της μεταρρύθμισης πριν από τις θερινές διακοπές, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ των γενεών και την οικονομική σταθερότητα.
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Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε μία ριζική αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού της συστήματος, με φόντο την έντονη δημογραφική πίεση και την ανάγκη για άμεσες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στηρίζει ανοιχτά τις εισηγήσεις μιας ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, οι οποίες προβλέπουν τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2090. Η κίνηση αυτή παρουσιάζεται ως αναγκαίο βήμα για τη μελλοντική θωράκιση της οικονομίας απέναντι σε έναν από τους ταχύτερα γηράσκοντες πληθυσμούς παγκοσμίως.

Το νέο σχέδιο των 33 σημείων, το οποίο είναι προϊόν πολύμηνων και εντατικών διαβουλεύσεων, προτείνει τη μόνιμη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ενώ για όσους αποχωρούν από την αγορά εργασίας στις αρχές της δεκαετίας του 2030 το όριο παραμένει στα 67 έτη, η τάση για τα επόμενα χρόνια θα είναι σταθερά ανοδική. Παράλληλα, η επιτροπή εισηγείται τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, προτείνοντας την επέκταση των υποχρεωτικών εισφορών τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους όσο και στους αυτοαπασχολούμενους, προκειμένου να ενισχυθούν άμεσα τα δημόσια ταμεία.

Μια από τις πιο ρηξικέλευθες προτάσεις αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων, καθώς το σχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική επένδυση μέρους των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών στο χρηματιστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει και να διασφαλίσει την αξία του συνταξιοδοτικού ταμείου για τις μελλοντικές γενιές, μετατοπίζοντας το μοντέλο προς μια πιο δυναμική επενδυτική στρατηγική.

Κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και πολιτικές αντιδράσεις

Το σημείο που αναμένεται να προκαλέσει τις μεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτικές τριβές είναι η ολοκληρωτική κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, το σχέδιο βάζει τέλος στο δικαίωμα όσων έχουν συμπληρώσει 45 χρόνια εργασίας να συνταξιοδοτούνται στα 63 τους χρόνια χωρίς περικοπές. Οι επικριτές της μεταρρύθμισης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται συνδικάτα αλλά και αριστερά μέλη των Σοσιαλδημοκρατών που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, τονίζουν ότι το μέτρο αυτό πλήττει δυσανάλογα όσους ασκούν χειρωνακτικά και χαμηλόμισθα επαγγέλματα, όπως είναι οι οικοδόμοι και οι φροντιστές. Από την πλευρά τους, οι ειδικοί αντιτείνουν ότι η μέχρι τώρα ρύθμιση ευνοούσε κυρίως άνδρες με υψηλές αποδοχές και σταθερή, αδιάλειπτη πορεία στην αγορά εργασίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται πάντως ανυποχώρητος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια να απορρίψει μεμονωμένα μέτρα από το πακέτο των προτάσεων. Ο καγκελάριος υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αυτές αφαιρούν ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους των νέων εργαζομένων και διασφαλίζουν το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών, αποτρέποντας την κατάρρευση του συστήματος.

Το πολιτικό στοίχημα του Μερτς πριν από τις διακοπές

Για τον ηγέτη των Χριστιανοδημοκρατών, η γρήγορη ψήφιση αυτής της μεταρρύθμισης αποτελεί ένα κρίσιμο πολιτικό crash test. Με την κυβέρνησή του να συμπληρώνει λίγο περισσότερο από έναν χρόνο στην εξουσία, να καταγράφει χαμηλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις και να ταλανίζεται από εσωτερικές διαφωνίες, ο Μερτς επείγεται να δείξει έργο.

Η αναζωογόνηση της γερμανικής οικονομίας περνά μέσα από τη σταθεροποίηση του ασφαλιστικού, και ο ίδιος έχει δώσει σαφή εντολή να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το κοινοβούλιο πριν από τις θερινές διακοπές του επόμενου μήνα, ξεκαθαρίζοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή.

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