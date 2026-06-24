Κίνηση τώρα: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού

Snapshot Σοβαρό τροχαίο με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, το πρωί της 24ης Ιουνίου 2026.

Η σύγκρουση έγινε στο ύψος της οδού Λιοσίων και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι Αρχές διαχειρίζονται την κατάσταση και απομακρύνουν τα οχήματα. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα, συγκεκριμένα ένα Ι.Χ. φορτηγό, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και τρεις μοτοσικλέτες. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Στο σημείο επικρατεί αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.