Από την Καρποδίνη στον Ζαμάνη πέρασε η «σκυτάλη» του ΕΟΠΥΥ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

ΕΟΠΥΥ
(από αριστερά) Αθανάσιος Ζαμάνης, Άδωνις Γεωργιάδης, Θεανώ Καρποδίνη, Νάντια Γκογκοζώτου
ΕΟΠΥΥ
ΥΓΕΙΑ
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Μετά από επτά χρόνια, η Θεανώ Καρποδίνη αποχώρησε επισήμως, από τη θέση της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ. Η τελετή παράδοσης – παραλαβής από την απερχόμενη διοικήτρια του Οργανισμού στο νέο Διοικητή, Αθανάσιο Ζαμάνη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ.

Παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η κυρία Καρποδίνη έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου της, ενώ ο κύριος Ζαμάνης αναφέρθηκε στις προκλήσεις και προτεραιότητές του στα νέα του καθήκοντα.

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε την Θεανώ Καρποδίνη για την επταετή θητεία της στον Οργανισμό και ευχήθηκε μια παραγωγική θητεία στο νέο Διοικητή Αθανάσιο Ζαμάνη και στη Μη Εκτελεστική Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Δρ. Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του νέου Διοικητή, Αθανασίου Ζαμάνη.

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