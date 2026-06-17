ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Θεανώς Καρποδίνη.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου.