ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Η απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη

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ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης
ΥΓΕΙΑ
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Ο Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Θεανώς Καρποδίνη.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου.

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