Χατζηδάκης: Η ΝΔ μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με το αίτημα της αλλαγής

Τι ανέφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Χατζηδάκης: Η ΝΔ μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με το αίτημα της αλλαγής

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
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Τους λόγος για τους οποίους οι πολίτες πρέπει να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, ανέπτυξε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε εφ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε.

Αρχικά ανέφερε πως «οι πολίτες έχουν τρεις λόγους για να υποστηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τόσο στο επίπεδο της οικονομίας, όσο και με σειρά παρεμβάσεων στο κράτος και την καθημερινότητα, αλλά και με την ενίσχυση της χώρας στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τους αντιπάλους μας. Και ο τρίτος είναι ότι αν κοιτάξει κανείς τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, θα διαπιστώσει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες του».

«Το ζητούμενο για εμάς», πρoσέθεσε: «δεν είναι να εξασφαλίσουμε μία τρίτη θητεία για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το ζητούμενο είναι πώς θα υπηρετηθούν καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα. Γι' αυτό το 2019 και το 2023 είπαμε λιγότερα σε σχέση με τα άλλα κόμματα και γι' αυτό στο τέλος της τετραετίας θα τα έχουμε κάνει όλα. Έτσι θα προχωρήσουμε, θα δούμε τι πήγε καλά και τι πήγε λάθος, θα κρατήσουμε τα καλά και θα διορθώσουμε τα λάθη. Και θα κοιτάξουμε προς το 2030 με συγκεκριμένες και καινούργιες προτάσεις, με βάση αυτά που γίνονται στις προηγμένες χώρες του κόσμου και τις ανάγκες της κοινωνίας. Με πνεύμα κοινής λογικής, χωρίς υπερβολές. Γι' αυτό τονίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί και θα συνδυάσει τη σταθερότητα και ασφάλεια με το αίτημα της αλλαγής. Γιατί θέλουμε και μπορούμε να είμαστε παράγοντας διαρκούς εθνικής ανανέωσης».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι καταδεικνύουν την αποδοχή της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία: «Εμείς πρέπει να κοιτάμε τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Να κοιτάμε μπροστά με λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Δίπλα μας υπάρχουν κάποια κόμματα. Ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος είναι κάτι που θα αποφασίσουν οι πολίτες. Εμείς δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας αν πηγαίνει καλά το Α ή το Β κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Δεν πρόκειται να υποσχεθούμε περισσότερα, θα υποσχεθούμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε γιατί με την Ελλάδα κανείς δεν πρέπει να παίζει».

Σημείωσε ότι αύριο συμπληρώνονται τρία χρόνια από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και ότι στο διάστημα αυτό πέρασαν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις όπως: τα μη κρατικά πανεπιστήμια με τα οποία η Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, τα σοβαρά βήματα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως πχ η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

«Η κυβέρνησή μας έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα. Δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε τι κάναμε στο παρελθόν, ούτε τις κατηγορίες των αντιπάλων μας. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε τι πέρασαν οι πολίτες την περασμένη δεκαετία, πόσοι νέοι έφυγαν στο εξωτερικό και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε πνεύμα πατριωτισμού και κοινής λογικής», τόνισε.

Αναφορικά με την προοπτική συνεργασιών για το σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πέρα από αυτό όμως, υπογράμμισε, δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς το ΠΑΣΟΚ με το οποίο υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν έχει κόψει τις γέφυρες. «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν υποχρέωσή τους να κατηγορούν την κυβέρνηση καθώς και το ένα το άλλο, χωρίς να προκύπτει κάποια λύση. Όμως την επόμενη των εκλογών θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Τα κόμματα, μην ξεχνάμε, υπάρχουν για να συμβάλλουν στην διακυβέρνηση του τόπου. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκ των πραγμάτων είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και να θέλουμε να συνεργαστούμε, δεν υπάρχει κάποιος που προσφέρεται. Οι υπόλοιποι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Επομένως η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη; Αυτά τα βλέπει κάθε πολιτικοποιημένος πολίτης».

Μικρή η πιθανή ζημιά στη ΝΔ από ένα κόμμα υπό τον Σαμαρά

Σε σχέση με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε πως ο ίδιος θα πάρει τις αποφάσεις του και θα το σταθμίσει μέχρι τέλους. «Θεωρώ ότι αν προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση θα προκαλέσει μία μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ζημιά στα κόμματα του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Λατινοπούλου και θα πλήξει την πολιτική του παρακαταθήκη. Εγώ πιστεύω στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη και στην ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η ενότητα δεν μπορεί να επιβληθεί».

Τέλος, σε ερώτηση για τη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τα κόκκινα δάνεια υπογράμμισε ότι η λύση που φέρνει η κυβέρνηση αφορά περί τους 100.000 πολίτες και οδηγεί σε ελάφρυνση της οφειλής τους, της τάξης των δεκάδων χιλιάδων ευρώ. «Δεν μιλάμε με λόγια και διακηρύξεις αγάπης, αλλά με συγκεκριμένα έργα. Εφαρμόζουμε μια πολιτική υπεύθυνη και σοβαρή, χωρίς να χαρίζουμε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας σε κανέναν. Η Πολιτεία πρέπει να κοιτά προς όλες τις πλευρές και οι ρυθμίσεις πρέπει να σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και να λαμβάνουν υπόψη ότι απέναντι στο νόμο υπάρχει ισότητα όλων των πολιτών, τόσο όσων έχουν κόκκινα δάνεια, όσο και των συνεπών δανειοληπτών».

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