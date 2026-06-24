Ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη

Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο (27/6) κοντά στη Γη, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης  ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA).

Newsbomb

Ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας αστεροειδής μεγέθους 750
  • 1.650 μέτρων θα περάσει κοντά στη Γη το Σάββατο 27 Ιουνίου, χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης.
  • Η απόσταση του αστεροειδούς από τη Γη κατά το πλησιέστερο πέρασμα θα είναι 2.559.461 χιλιόμετρα, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση Γης
  • Σελήνης.
  • Ο αστεροειδής θα κινείται με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.
  • Η φωτεινότητα της κοντινής και λαμπρής Σελήνης ενδέχεται να δυσχεράνει την παρατήρηση του αστεροειδούς τη στιγμή του πλησιέστερου πέρασματος.
  • Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε το 1997 και ονομάζεται (152637) 1997 NC1.
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Ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο (27/6) κοντά στη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA). «Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και, αυτή τη φορά, η λαμπρή και κοντινή Σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή» που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Χουάν Λουίς Κάνο του γραφείου πλανητικής άμυνας του ΕΟΔ.

Αυτό το βραχώδες διαστημικό σώμα μεγέθους περίπου 750-1.650 μέτρων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που βασίζονται στην εκτίμηση της λευκαύγειάς του (σ.σ.: albedo, η ποσότητα του ηλιακού φωτός που ανακλά), ανακαλύφθηκε το 1997 και βαφτίστηκε (152637) 1997 NC1.

Σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς αυτής της λευκαύγειας, μπορεί εντούτοις να είναι πιο μικρός, διευκρινίζει ο ΕΟΔ. Θα περάσει πιο κοντά στη Γη το Σάββατο στις 14:14 (ώρα Ελλάδας), με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559.461 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης.

Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη. Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να τον θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμα και με μεγάλα κιάλια, αναφέρει ο ΕΟΔ.

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