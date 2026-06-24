Αβραμόπουλος: «Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα - «Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που φορολογείται;»

Δηλώνει ότι δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την υπόθεση και δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν

Μιχάλης Παπαδάκος

Αβραμόπουλος: «Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα - «Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που φορολογείται;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται την ύπαρξη μίζας στην υπόθεση Qatargate και χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψης άκυρο.
  • Τα χρήματα που λάμβανε από την εργασία του δηλώνονταν και φορολογούνταν κανονικά στην Ελλάδα.
  • Ο Αβραμόπουλος διευκρίνισε ότι κατά τη θητεία του ως Επίτροπος απέρριψε την αίτηση του Κατάρ για ένταξη στη ζώνη Σένγκεν λόγω έλλειψης προόδου.
  • Ισχυρίζεται ότι δεν έκανε ταξίδια με τους άλλους εμπλεκόμενους και εργάστηκε με έμμισθη σχέση μετά τη λήξη της θητείας του ως Επίτροπος.
  • Δηλώνει ότι δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την υπόθεση και δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν.
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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μίλησε για την υπόθεση του Qatargate, και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, δίνοντας σχετικές εξηγήσεις.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν υφίσταται θέμα, προσθέτοντας ότι «όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα» κι ότι δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης, «καθώς στην ουσία του είναι άκυρο».

Πρόσθεσε δε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι δεν υφίσταται μίζα, μιας και «τα χρήματα που λάμβανα τα δήλωνα στην Ελλάδα και φορολογούνταν».

«Η ευρωπαϊκή επιτροπή μου έδωσε το πράσινο φως»

Για την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatargate είπε: «Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Αυτός ο Παντσέρι είχε δύο παράλληλες δραστηριότητες. Αυτός τότε έστειλε μια πρόσκληση σε κάποιους Ευρωπαίους -αφότου τελείωσε η θητεία του- και μεταξύ άλλων κάλεσε τη Μογκερίνι, εμένα, τον πρωθυπουργό της Γαλλίας κι άλλους, για να συμμετάσχουν σε μία επιτροπή. Έστειλα επιστολή κι έλαβα απάντηση ότι μπορούσα να μπω στην επιτροπή αυτή.

Ρώτησα τότε, "μπορώ να πληρώνομαι;" Μου είπαν "ναι". Τότε ξεκινήσαμε κι εργαζόμουν επ' αμοιβή. Όλα αυτά τα χρήματα, τα δήλωνα στην Ελλάδα και φορολογούνταν. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που δηλώνεται και φορολογείται» αναρωτήθηκε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Εγώ το έκοψα το Κατάρ από τη λίστα Σένγκεν»

«Δεν έγινε κανένα ταξίδι από πλευράς μου με Καϊλή και Παντσέρι σε Κατάρ. Στο Μπακού πήγαινα μόνο που με καλούσαν σε think tanks. Όταν ήμουν Επίτροπος είχα στην αρμοδιότητά μου και τη Σένγκεν. Είχε υποβάλει αίτηση μεταξύ άλλων το Κατάρ και τα Εμιράτα. Το Κατάρ μπήκε σε μια διαδικασία για να αποκτήσει βίζα. Πήγαιναν εκεί οι δικοί μας οι experts για να δουν αν υπήρχε πρόοδος για τις βίζες. Και δεν υπήρχε πρόοδος. Κι εγώ υπέγραψα και τους έκοψα, λέγοντας ότι δεν μπορείτε να πάρετε visa waiver».

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, είπε: «Όλα αυτά είναι μια μπούρδα. Με κάλεσαν κάποιοι αστυνομικοί... Ελέγχονται γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους... Και είπαν "δεν καλούμε κι εκείνον τον κύριο (σ.σ.: τον ίδιο) να τον τσεκάρουμε"...

Με κάλεσαν γιατί εγώ είχα την πληρωμή των 5.000 ευρώ. Όταν τελείωσα επίτροπος δεν είχα "δουλειά". Δέχθηκα λοιπόν τη θέση, που είχα έμμισθη σχέση. Μιλάμε για μια υπόθεση με 3.500 ευρώ το μήνα, για έναν χρόνο».

Για το ένταλμα που εκδόθηκε από τις βελγικές Αρχές, είπε ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα, καθώς «ο Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του για τρεις μέρες. Είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό. Εγώ το έμαθα από τη Βουλή.

Ζήτησα εγώ την άρση της ασυλίας μου. Θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο; Στην ουσία του, το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο. Τα όσα σας λέω είναι επιβεβαιωμένα, έγκυρα κι έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» κατέληξε αναφερόμενος στα του εντάλματος σύλληψης.

Σε ό,τι αφορά στις... αναταράξεις που προκάλεσε η υπόθεση, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει πολιτικό θέμα», προσθέτοντας ωστόσο, ότι, «θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές». Κλείνοντας είπε με νόημα ότι «δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά».

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