Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του για το «Qatargate»

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019), Δημήτρη Αβραμόπουλου, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Βουλής.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση του εντάλματος σύλληψης που φέρεται να έχει εκδοθεί από τις βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate και της εμπλοκής του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι.

Το σχετικό αίτημα διαβιβάστηκε χωρίς καθυστέρηση από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα. Κατά πληροφορίες, οι βελγικές αρχές διερευνούν τυχόν τέλεση τριών αδικημάτων από τον κ. Αβραμόπουλο: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του ελληνικού ποινικού δικαίου, οι πράξεις αυτές αντιστοιχούν στα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση.