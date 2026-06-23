Βουλή: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η δικογραφία για τον Αβραμόπουλο

Snapshot Ο φάκελος της βελγικής Δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που αφορά σε συμμετοχή του σε ΜΚΟ εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο Qatargate, παραδόθηκε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής.

Η Επιτροπή θα μελετήσει τη δικογραφία και θα καταθέσει γνωμοδότηση προς την ολομέλεια της Βουλής για την άρση ή μη της ασυλίας του Αβραμόπουλου.

Η τελική απόφαση για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου θα ληφθεί από την ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία.

Ο Αβραμόπουλος δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική Δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα.

Μαζί με τη δικογραφία για τον Αβραμόπουλο, διαβιβάστηκε και δικογραφία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Snapshot powered by AI

Στα χέρια του προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, Γ. Γεωργαντά βαίνει ο φάκελος της βελγικής Δικαιοσύνης, που παρελήφθη από το ελληνικό κοινοβούλιο, λίγα λεπτά πριν από τις 3.00 το μεσημέρι. Ο φάκελος αφορά στον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Ακολούθως, ο κ. Γεωργαντάς θα ενημερώσει για το περιεχόμενό της τον κ. Αβραμόπουλο, και θα θέσει το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας του πρώην επιτρόπου, υπόψη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Η επιτροπή, αφού μελετήσει τη δικογραφία, θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής, με την οποία θα εισηγείται την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Η τελική απόφαση της ολομέλειας της Βουλής θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι χθες, ο κ. Αβραμόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι θα αποταθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.

Μαζί με τη δικογραφία Αβραμόπουλου, διαβιβάστηκε στη Βουλή και δεύτερη δικογραφία σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Π. Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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