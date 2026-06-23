Qatargate: Στο Δικαιοσύνης από τον Άρειο Πάγο το αίτημα άρσης ασυλίας του Αβραμόπουλου

Snapshot Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Το αίτημα άρσης ασυλίας θα προωθηθεί στη Βουλή για τελική απόφαση.

Εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatargate. Snapshot powered by AI

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή που θα αποφασίσει σχετικά με την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου.

Οι εισαγγελικές Aρχές των Βρυξελλών εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.

«Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση Fight Impunity, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν απολύτως σύννομη και είχε ελεγχθεί από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Στην επιστολή του, επισημαίνεται πως η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity «ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη».

Ο ίδιος τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ και πρόσθεσε ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί το όνομά του έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίσης, στην επιστολή έκανε λόγο για αβάσιμες αναφορές κι απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια εμπλοκής του σε παράνομες ενέργειες. «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο» τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία του και δηλώνει ότι θα ζητήσει ο ίδιος από την ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση.

«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί» τόνισε χαρακτηριστικά.

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