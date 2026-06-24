Ισπανία – Σάντσεθ στο Κοινοβούλιο: «Προσπαθούν να δημιουργήσουν αίσθηση διαφθοράς που δεν υπάρχει»

Snapshot Ο Πέδρο Σάντσεθ αρνείται τα σενάριο πρόωρων εκλογών και καταγγέλλει πολιτικό πόλεμο από την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι οι υποθέσεις διαφθοράς είναι μεμονωμένες και αφορούν απομακρυσμένα μέλη του PSOE.

Οι κυβερνητικοί εταίροι εμφανίζονται διχασμένοι, με τα κόμματα ERC και PNV να ζητούν πολιτικό σχέδιο, τους Podemos να υποστηρίζουν εκλογές και την Junts να προτείνει αλλαγή ηγεσίας στο PSOE.

Ο Σάντσεθ αναγνώρισε την ύπαρξη υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν πρώην μέλη της κυβέρνησης, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή και ότι εκείνος δεν γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία, επισημαίνοντας τις δικές τους δικαστικές υποθέσεις και κατηγορίες, και υπερασπίστηκε τη γυναίκα του. Snapshot powered by AI

Ο Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε από το βήμα της ισπανικής Βουλής να στείλει μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης προς την Κεντροαριστερά, υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις διαφθοράς που πλήττουν το περιβάλλον του, είναι μεμονωμένες και δεν εκτείνονται στο σύνολο της κυβέρνησής του. Όπως τόνισε, οι περισσότερες αφορούν πρόσωπα που έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), όπως οι Χοσέ Λουίς Άβαλος, Κόλντο Γκαρθία, Σάντος Θερδάν και Λέιρε Ντίεθ.

«Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία αίσθηση γενικευμένης διαφθοράς που δεν υπάρχει», υπογράμμισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, απαντώντας στις πιέσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο οποίος ζήτησε πρόωρες εκλογές και κάλεσε τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση να υποστηρίξουν πρόταση μομφής.

Οι κυβερνητικοί εταίροι εμφανίστηκαν διχασμένοι. Κόμματα όπως η ERC και το PNV ζήτησαν από τον Σάντσεθ να εξηγήσει ποιο είναι το πολιτικό του σχέδιο για τη συνέχεια της θητείας του, υποστηρίζοντας ότι η απλή πολιτική επιβίωση δεν αρκεί. Οι Podemos τάχθηκαν υπέρ της προσφυγής στις κάλπες, ενώ, η Junts πρότεινε εναλλακτική λύση: Την παραίτηση του Σάντσεθ και την ανάδειξη άλλου στελέχους του PSOE, προκειμένου να επιχειρηθεί νέα διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης.

Παρά τις πιέσεις, ο Σάντσεθ απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ή παραίτησης. Αποφεύγοντας αυτήν τη φορά να ζητήσει εκ νέου συγγνώμη για την υπόθεση του πρώην υπουργού, Χοσέ Λουίς Άβαλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 24 χρόνια κάθειρξης, υποστήριξε ότι το έχει ήδη πράξει στο παρελθόν και επικεντρώθηκε στην ανάλυση των υποθέσεων που αφορούν το PSOE και την κυβέρνηση.

«Για εμένα, το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να συνεχίσουμε, αλλά γιατί να μην το κάνουμε», είπε, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ενώ, από τα έδρανα του Λαϊκού Κόμματος ακούστηκαν αποδοκιμασίες.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει μία συνολική εικόνα των σκανδάλων, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τον καταιγισμό δημοσιευμάτων υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις που συχνά συγχέονται. Αναγνώρισε ότι οι υποθέσεις Άβαλος, Κόλντο και Θερδάν συνιστούν πραγματικά περιστατικά διαφθοράς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε όσους εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για προσωπικό όφελος.

Οι τρεις φέρονται να συνδέονται με κύκλωμα παράνομων προμηθειών και αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη, σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση Σάντσεθ τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, επέμεινε ότι εκείνος δεν γνώριζε τίποτα για τις παράνομες δραστηριότητες των εμπλεκομένων. «Όταν αποκαλύφθηκαν οι υποθέσεις, ζητήσαμε συγγνώμη, απομακρύναμε τους υπεύθυνους, συνεργαστήκαμε με τις Αρχές και προωθήσαμε μέτρα κατά της διαφθοράς. Δεν γνώριζα ποτέ αυτές τις πρακτικές και δεν θα τις ανεχόμουν», ανέφερε.

Ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε και τον πρώην πρωθυπουργό, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, λέγοντας ότι η έρευνα που τον αφορά, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα. Μάλιστα, δήλωσε πεπεισμένος ότι δόθηκε νόμιμα η κρατική στήριξη προς την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra.

Στη συνέχεια, «εξαπέλυσε» επίθεση κατά του Λαϊκού Κόμματος (PP) και του Vox, κατηγορώντας τους για υποκρισία. Τόνισε ότι η αντιπολίτευση διατηρεί δεκάδες ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις και εκατοντάδες κατηγορούμενους, ενώ παράλληλα επιχειρεί να εμφανίσει το PSOE ως συνώνυμο της διαφθοράς.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις δικαστικές έρευνες που αφορούν τη γυναίκα του, Μπεγόνια Γκόμες, και τον αδελφό του, επιμένοντας ότι οι κατηγορίες δεν ευσταθούν. Σύμφωνα με εκείνον, η Γκόμες δεν έλαβε καμία αμοιβή για το λογισμικό που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ, η επαγγελματική θέση του αδελφού του, στη Μπανταχόθ, δεν συνδέεται με πολιτική παρέμβαση.

Στη δευτερολογία του, ο Σάντσεθ επιτέθηκε προσωπικά στον Φεϊχόο, κατηγορώντας τον ότι προστατεύει την πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, και τον σύντροφό της. Ακόμη, επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα εισοδήματα του τελευταίου αυξήθηκαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια, συγκρίνοντας την υπόθεση με τις επιθέσεις που δέχεται η δική του σύζυγος.

Παράλληλα, έστρεψε τα «πυρά» του και προς το Vox, σημειώνοντας ότι «το PSOE διαγράφει τους διεφθαρμένους, ενώ, το Vox διαγράφει όσους καταγγέλλουν τη διαφθορά στο εσωτερικό του».

Ο Σάντσεθ δεν απέφυγε ούτε την αντιπαράθεση με ορισμένους από τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους του. Απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της ERC, Γκαμπριέλ Ρουφιάν, τόνισε ότι η διακυβέρνηση δεν σημαίνει απλώς αντίσταση αλλά και ανάληψη ευθύνης. Προς τη Μίριαμ Νογκέρας της Junts απάντησε ότι οι προτάσεις για νέα διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης είναι περισσότερο επικοινωνιακές παρά ρεαλιστικές.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, προειδοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες αποκαλύψεις και δημοσιεύματα, τα οποία –όπως είπε– η Δεξιά θα αξιοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της.

«Κατανοώ την αγανάκτηση των πολιτών όταν παρακολουθούν καθημερινά ειδήσεις για σκάνδαλα. Όμως, δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι το ίδιο να δημιουργείς εκατομμύρια θέσεις εργασίας ή να υπονομεύεις το κοινωνικό κράτος. Η λύση δεν βρίσκεται στη Δεξιά και την Ακροδεξιά, αλλά στις προοδευτικές δυνάμεις αυτού του Κοινοβουλίου», κατέληξε ο Πέδρο Σάντσεθ.