Πάντειο: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση

Ο δράστης είχε συλληφθεί έξι φορές από το 2025 έως σήμερα, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Μιχάλης Παπαδάκος

Πάντειο: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή σύλληψης του 25χρονου επιδειξία στην υπόγεια διάβαση της Συγγρού, κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Ο 25χρονος ακολούθησε και παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη γυναίκα, η οποία τον κατήγγειλε αμέσως στην Αστυνομία.
  • Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από καταγγελία της παθούσας.
  • Ο δράστης είχε συλληφθεί έξι φορές από το 2025 έως σήμερα, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.
  • Ο 25χρονος χρησιμοποίησε πέντε διαφορετικά ονόματα στις προηγούμενες προσαγωγές και συλλήψεις του.
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Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του επιδειξία στο Πάντειο βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Ο 25χρονος αλλοδαπός είχε γίνει ο φόβος κι ο τρόμος για νεαρές γυναίκες, καθώς τους επιτίθετο στην υπόγεια διάβαση πεζών της Συγγρού.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψή του μετά από καταγγελία 26χρονης γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στη διάβαση, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 μ.μ., όταν ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τη νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του πανεπιστημίου. Ο 25χρονος την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της Συγγρού, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας και κατευθύνθηκε σε σημείο όπου υπήρχε κόσμος. Στη συνέχεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, δίνοντας περιγραφή του δράστη.

Ο δράστης κυκλοφορούσε με 5 διαφορετικά ονόματα

Όπως έγραψε χθες το Newsbomb.gr ο 25χρονος δράστης από το 2025 έως και σήμερα έχει συλληφθεί 6 φορές ωστόσο εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο νεαρός με το όνομα που φέρεται να έδωσε στις Αρχές για την τελευταία σύλληψη στη Νέα Σμύρνη δεν έχει ποινικό παρελθόν. Έχει όμως με τα υπόλοιπα 5 και συγκεκριμένα:

2025

  • Σύλληψη στην Αθήνα καθώς δεν είχε έγγραφα
  • Σύλληψη στην Κερατέα καθώς δεν είχε έγγραφα
  • Σύλληψη στην Ακρόπολη για απόπειρα κλοπής
  • Προσαγωγή στο Παγκράτι για εξακρίβωση

2026

  • Δυο προσαγωγές για εξακρίβωση
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