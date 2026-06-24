Κύκλωμα ρευματοκλοπών: Με παγκόσμια πατέντα... made in Greece «πείραζαν» μετρητές - Φέσι €9 εκατ.

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με συνολική ζημία άνω των 9 εκατ. ευρώ.

Η οργάνωση ανέπτυξε παγκόσμια πατέντα με εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό για ψηφιακούς μετρητές, που αλλοίωνε τα δεδομένα κατανάλωσης και διαταράσσει το σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία για περισσότερα από 100 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και διακεκριμένες κλοπές.

Η οργάνωση λειτουργούσε με «συνδρομητικό» χαρακτήρα, ανανεώνοντας περιοδικά τις παράνομες παρεμβάσεις και παρακολουθώντας απομακρυσμένα τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατασχέθηκαν όπλα, εξοπλισμός παραβίασης μετρητών και μεγάλο πλήθος μολυβδοσφραγίδων, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις παράνομης αύξησης της δηλωθείσας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτοβολταϊκά. Snapshot powered by AI

Καίριο χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφεραν οι Αρχές με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Η εγκληματική οργάνωση, είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη τη χώρα, καθώς εξιχνιάστηκαν υποθέσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Έβρο, Ξάνθη, Λάρισα, Τρίκαλα και Ηλεία.

Πέντε συλλήψεις, άνω των 100 οι εμπλεκόμενοι

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -5- άτομα, εκ των οποίων -3- μέλη της οργάνωσης, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη -101- φυσικών και νομικών προσώπων, σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, κλοπές, παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διακεκριμένες φθορές ψηφιακών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από το 2017 η δράση τους

Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνης, μεθοδικής και επισταμένης έρευνας, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., προέκυψε ότι τα -3- βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από το 2017, δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, τέλεση παράνομων επεμβάσεων σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε πλείστες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Οι παράνομες επεμβάσεις πραγματοποιούνταν κατόπιν αιτήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που ήταν συμβεβλημένοι χρήστες των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σκοπός των παρεμβάσεων ήταν η μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της πραγματικής, με αποτέλεσμα τη διενέργεια ρευματοκλοπών μεγάλης κλίμακας προς όφελος των χρηστών, αλλά και της ίδιαςτης εγκληματικής οργάνωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modusoperandi), ο οποίος διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον τύπο του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο πραγματοποιούσαν την παράνομη επέμβαση.

Είχαν αναπτύξει παγκόσμια πατέντα

Πιο αναλυτικά, στους αναλογικούς μετρητές πραγματοποιούσαν κάθε είδους αυθαίρετη, όπως παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε πηνία, παραβίασης σφραγίδων, απομονώσεων καλωδίων- πηνίων τάσεως κ.α., επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση της καταγραφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι της πραγματικά καταναλισκόμενης.

Ακόμη πιο εξελιγμένη και μοναδική παγκοσμίως μεθοδολογία ακολουθούσαν στους ψηφιακούς μετρητές τύπου EDMIATLAS. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό (firmware), το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., μέσω του οποίου αποστέλλονταν διαδικτυακά τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, εισήγαγαν στο λογισμικό του μετρητή ειδικούς συντελεστές κλίμακας και χρονικές παραμέτρους εφαρμογής, με τους οποίους προκαθόριζαν το ποσοστό μείωσης της καταγραφόμενης κατανάλωσης και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της παραποίησης, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα στοιχεία κατανάλωσης που καταγράφονταν και μεταδίδονταν στο κέντρο τηλεμέτρησης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Η μακροχρόνια χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αλλοίωση των αποστελλόμενων δεδομένων και τη διατάραξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος τηλεμέτρησης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στα πραγματικά δεδομένα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλωνόταν από τις επηρεαζόμενες παροχές.

Λειτουργούσαν εν είδει συνδρομητικής υπηρεσίας

Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις λοιπές παραμέτρους που επηρέαζαν τη μείωση της καταγραφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αυτή προσέδιδε στη δράση τους χαρακτηριστικά «συνδρομητικής υπηρεσίας», εξασφαλίζοντας συνεχή ροή παράνομων εσόδων.

Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις μετρητών και λοιπά τεχνικά δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει.

Άφωνοι με την ελληνική πατέντα οι κατασκευαστές των μετρητών

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι σε συνολικά -88- ψηφιακούς μετρητές διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις με τη χρήση του προαναφερόμενου παράνομου λογισμικού. Ο κατασκευαστής των συγκεκριμένων μετρητών χαρακτήρισε τις επεμβάσεις ως το πλέον εξεζητημένο περιστατικό που έχει εντοπισθεί διεθνώς σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια μετρητές του ίδιου τύπου που λειτουργούν παγκοσμίως. Λόγω της πρωτοτυπίας και της τεχνικής πολυπλοκότητας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε ειδικό εργαλείο διάγνωσης για την ανίχνευση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Ειδικότερα, σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων.

Οι τρεις αρχηγοί

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν σαφώς καθορισμένους και διακριτούς ρόλους, ως εξής:

52χρονος, είχε συντονιστικό ρόλο, παρέχοντας κατευθύνσεις στα λοιπά μέλη όσον αφορά τις αυθαίρετες – παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το ρόλο του φυσικού αυτουργού, ιδίως όταν επρόκειτο για ψηφιακούς μετρητές, ενώ καθόριζε το ύψος της αμοιβής που εισέπρατταν από τους καταναλωτές για λογαριασμό και προς όφελος των οποίων πραγματοποιούνταν,

40χρονος,είχε κυρίως επιχειρησιακό ρόλο κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και ήταν επιφορτισμένος με την πραγματοποίηση των παράνομων παρεμβάσεων στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ενώ επικουρικά και κατά περίπτωση αναλάμβανε ρόλο ενδιάμεσου, μεταφέροντας εντολές και κατευθύνσεις του 52χρονου προς μέλη που αναλάμβαναν την τέλεση παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές,

43χρονος, ο οποίος είχε καθαρά επιχειρησιακό ρόλο κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και ήταν επιφορτισμένος με την τέλεση των παράνομων παρεμβάσεων στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και την παραλαβή των αμοιβών από τους καταναλωτές.

Όπως προέκυψε, σημαντικός αριθμός των εμπλεκόμενων παροχών αφορούσε επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις εστίασης, internetcafe, βιομηχανικές μονάδες συσκευασίας κρεάτων, τροφίμων και γάλακτος, καθώς και ελαιοτριβεία. Σε πλήθος περιπτώσεων διαπιστώθηκε κοινό ιδιοκτησιακό ή συγγενικό υπόβαθρο μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και χρονική αλληλουχία των παράνομων παρεμβάσεων.

Σε αρκετές, μάλιστα, από τις εν λόγω περιπτώσεις, η ζημία που προκλήθηκε από τη μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερέβαινε τις -100.000- ευρώ ανά παροχή.

Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί -606- παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν -103- περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με τη συνολική οικονομική ζημία να ανέρχεται σε -9.163.354- ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκαν -2- περιπτώσεις απάτης μέσω της παράνομης αύξησης της εμφαινόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η ακριβής οικονομική διάσταση των οποίων εξακολουθεί να διερευνάται.

Από τις ανωτέρω παράνομες δραστηριότητες εκτιμάται ότι η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε τουλάχιστον -371.000- ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο, 9 mm, κρότου αερίου με χοάνη εκτόξευσης φωτοβολίδων,κενό φυσιγγίων,

-2- δέκτες σημάτων τηλεχειρισμού δι’ ακουστικής συχνότητας, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, μπλε χρώματος που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του νυκτερινού (μειωμένου) τιμολογίου, τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων και την λήψη εντολών σε μετρητές χωρίς να απαιτείται επίσκεψη από συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

-417- τεμάχια στρογγυλών μολυβοσφραγίδων σφράγισης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

-574- τεμάχια ορθογώνιων μολυβοσφραγίδων σφράγισης,

ακανθώδες σύρμα, μικρής διαμέτρου, το οποίο χρησιμοποιείται για το δέσιμο μολυβοσφραγίδων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

πρέσα εντύπωσης κωδικών μολυβοσφραγίδων, μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με μήτρες,

ακανθώδες σύρμα, μικρής διαμέτρου, το οποίο χρησιμοποιείται για το δέσιμο μολυβοσφραγίδων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., πρέσα εντύπωσης κωδικών μολυβοσφραγίδων, μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με μήτρες, -5- μήτρες διαφορετικών κωδικών μολυβοσφραγίδων, μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., πρέσα ακροδεκτών καλωδίων μετρητών, χρώματος κίτρινου-ασημί με μαύρες χειρολαβές, πρέσα σφραγίδων καλύμματος μετρητή, χρώματος ασημί-μαύρου με κόκκινες λαβές, καρούλι ακανθώδες σύρμα σφράγισης μολυβδοσφραγίδων,

-42- μολυβδοσφραγίδες, μπρίκι με κουτάλι, περιέχον τηγμένεςμολυβοσφραγίδες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο μόλυβδος για τη σφράγιση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

ηλεκτρολογικό πολύμετρο,

ηλεκτρολογική αμπεροτσιμπίδα με ακροδέκτες,

ηλεκτρονικό σετ κατασκευής καλωδίων και βυσμάτων Ethernet, καλώδιο θύρας COM (σειριακή) σε USB, φορητή μονάδα ελέγχου ηλεκτρονικών συσκευών με εξωτερική τροφοδοσία – μπαταρία, οπτική κεφαλή υπερύθρων,

-3- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επαγγελματική δερμάτινη τσάντα, καφέ χρώματος, φέρουσα εντυπωμένη σφραγίδα στο πάνω μέρος της με την επιγραφή «ΔΕΗ» και κεραυνό εντός αυτής και επώνυμο γραμμένο με μπλε μελάνι στο χερούλι και εντός αυτής, υφασμάτινη μάσκα προσώπου, μπλε χρώματος, που αναγράφει με μπλε κέντημα «ΔΕΔΔΗΕ» και κεραυνό, διάφορα έτερα ηλεκτρολογικά υλικά, όπως καλώδιο και κλέμες,

-5- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-9- πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, κενή συσκευασία συσκευής κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των -24.970- ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, καταστήματα και επιχειρήσεις που εξετάστηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκαν δύο αυτόφωρες περιπτώσεις ρευματοκλοπής, για τις οποίες συνελήφθησαν αντίστοιχα οι δύο νόμιμοι εκπρόσωποι – ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στη μία περίπτωση, προέκυψε ότι παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που είχε διακοπεί από το έτος 2019 είχε επανασυνδεθεί αυθαίρετα και χρησιμοποιούνταν για την ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων, με την υπολογισθείσα ζημία να ανέρχεται σε -65.775- ευρώ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση διαπιστώθηκε παράνομη γεφύρωση τριφασικού μετρητή επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη μη καταγραφή -6.532- kWh ηλεκτρικής ενέργειας και οικονομική ζημία ύψους -4.401- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.