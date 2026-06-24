Σταματάει από την Εθνική Ελλάδος ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Παραγουάη τον Μάρτιο

Σε μια απόφαση σοκ προχώρησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης 24 Ιουνίου ανακοίνωσε πως θα σταματήσει από την Εθνική Ελλάδος.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ μέσα από προσωπικό του μήνυμα στα social media, εξήγησε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς λόγους, αλλά με καθαρά προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα.

Ο 23χρονος ανέφερε πως έχοντας ήδη ένα παιδί, και σε συνδυασμό με την άφιξη ενός ακόμη μέλους στην οικογένειά του, αποφασίζει να θέσεις τις προτεραιότητές του αλλού.

Η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια «έσκασε» σαν κεραυνός εν αιθρία, αφού πρόκειται για έναν από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας του.

Έτσι, η εθνική μας ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.



Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.



Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου.



Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.



Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».