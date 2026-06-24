«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

Snapshot Εκατομμύρια Βραζιλιάνοι έλαβαν μήνυμα που προειδοποιούσε για εισβολή εξωγήινων, προκαλώντας πανικό σε πολλές πόλεις.

Το μήνυμα στάλθηκε μέσω του συστήματος πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας, το οποίο είχε χακαριστεί.

Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε ότι τα μηνύματα ήταν ψευδή και προήλθαν από κυβερνοεπίθεση.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των χάκερς και τη μέθοδο παραβίασης του συστήματος. Snapshot powered by AI

Εκατομμύρια πολίτες της Βραζιλίας έλαβαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα για εισβολή... εξωγήινων νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας πανικό σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, γύρω στις 01.30 (τοπική ώρα) το Σάββατο 20 Ιουνίου, το σύστημα πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας έστειλε ένα μήνυμα στα κινητά εκατομμύριων κατοίκων, λέγοντας ότι έφτασαν εξωγήινοι και ότι πρέπει να βρουν καταφύγιο.

Κάτοικοι της πόλης Μπέλο Οριζόντε αλλά και του Ρίο ντε Τζανέιρο ανέφεραν ότι τα κινητά τους εξέπεμπαν έναν διαπεραστικό ήχο, ο οποίος σχετίζεται με προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Προστατευτείτε: Επίθεση εξωγήινων, άνθρωποι φτάσαμε!», ανέφερε το μήνυμα που έφτασε στους κατοίκους του Μπέλο Οριζόντε.

? Un hacker a envoyé une alerte nationale annonçant une invasion extraterrestre… puis s'est dénoncé sans faire exprès tout seul avec un détail dans sa video ?



Au Brésil, un hacker aurait réussi à détourner un système national d'alerte pour envoyer en pleine nuit un message… pic.twitter.com/FRTkXMkF0W — ? ?̀?? ???? (@_3emeOeil) June 21, 2026

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έφτασε ένα διαφορετικό μήνυμα που ήταν πιο... αινιγματικό και γεμάτο ορθογραφικά λάθη. Το μήνυμα έγραφε: «misantropo ADRESS RJ burros dms pprt», το οποίο σημαίνει: «Μισάνθρωπος. Διεύθυνση: Ρίο ντε Τζανέιρο. Πολύ ηλίθιοι, αλήθεια», μία πρόταση που δεν βγάζει νόημα.

Δείτε ένα από τα μηνύματα που στάλθηκαν:

Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Βραζιλίας επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι τα μηνύματα δεν ήταν αληθινά και ότι το σύστημα τους είχε χακαριστεί, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό στους κατοίκους.

«Το πιο ανησυχητικό δεν είναι η "εισβολή των εξωγήινων". Είναι το γεγονός ότι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για να προειδοποιεί για κινδύνους είναι τόσο ευάλωτο. Αν συμβεί κάτι επείγον, πώς θα μπορέσει ο κόσμος να εμπιστευτεί το σύστημα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο;», δήλωσε ένας χρήστης στο «X».

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Αυτό που συνέβη είναι εξαιρετικά σοβαρό, ξύπνησα τρομαγμένος. Η κυβέρνησή μας είναι ένα χάος».

Οι αρχές της Βραζιλίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το περιστατικό, για να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι χάκερς και πώς κατάφεραν να παραβιάσουν το σύστημα.