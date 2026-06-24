Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Snapshot Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της Ελλάδας λόγω εισόδου δροσερών και ασταθών αερίων μαζών.

Το μελτέμι περιορίζεται στο εσωτερικό του Αιγαίου τις επόμενες δύο μέρες, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση με μέγιστες έως 34 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο με 7

8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε ξηρές περιοχές.

Η γενική τάση μέχρι το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ορεινά, χωρίς σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία. Snapshot powered by AI

Ένα διήμερο με καιρική αστάθεια αναμένεται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, καθώς περιορίζεται το μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου, ενώ οι εντάσεις υποχωρούν στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται έντονα φαινόμενα, με βροχές και πιθανές καταιγίδες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς, λόγω της εισόδου πιο δροσερών και ασταθών αερίων μαζών στη χώρα.

Το μελτέμι, που συνήθως επηρεάζει το Αιγαίο, περιορίζεται σήμερα και αύριο στο εσωτερικό του, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι εντάσεις του ανέμου μειώνονται σημαντικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 24 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Από την Παρασκευή τα μελτέμια θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν σε μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου, επηρεάζοντας σημαντικά και την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρασία.

Η τρέχουσα αλλαγή του καιρού σηματοδοτεί μια περίοδο με πιο δροσερές και ασταθείς αέριες μάζες, που θα φέρουν τοπικές βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και σταδιακή επιστροφή της ζέστης σε πιο ήπια επίπεδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 24 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και κεντρική και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες .Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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