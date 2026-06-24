Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Διήμερο αστάθειας με έντονες βροχές και πτώση θερμοκρασίας στο Αιγαίο

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της Ελλάδας λόγω εισόδου δροσερών και ασταθών αερίων μαζών.
  • Το μελτέμι περιορίζεται στο εσωτερικό του Αιγαίου τις επόμενες δύο μέρες, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση με μέγιστες έως 34 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
  • Από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο με 7
  • 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε ξηρές περιοχές.
  • Η γενική τάση μέχρι το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ορεινά, χωρίς σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία.
Snapshot powered by AI

Ένα διήμερο με καιρική αστάθεια αναμένεται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, καθώς περιορίζεται το μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου, ενώ οι εντάσεις υποχωρούν στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται έντονα φαινόμενα, με βροχές και πιθανές καταιγίδες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς, λόγω της εισόδου πιο δροσερών και ασταθών αερίων μαζών στη χώρα.

Το μελτέμι, που συνήθως επηρεάζει το Αιγαίο, περιορίζεται σήμερα και αύριο στο εσωτερικό του, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι εντάσεις του ανέμου μειώνονται σημαντικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 24 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Από την Παρασκευή τα μελτέμια θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν σε μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου, επηρεάζοντας σημαντικά και την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρασία.

Η τρέχουσα αλλαγή του καιρού σηματοδοτεί μια περίοδο με πιο δροσερές και ασταθείς αέριες μάζες, που θα φέρουν τοπικές βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και σταδιακή επιστροφή της ζέστης σε πιο ήπια επίπεδα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 24 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και κεντρική και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες .Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 300 drones αναχαιτίστηκαν - Ένας νεκρός στη Μπέλγκοροντ

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 32 μεταναστών νότια της Κρήτης

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζαχάρω: 46χρονη κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού τον εν διαστάσει σύζυγό της

09:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, επιτρέποντας στην ομάδα να εισέλθει στη χώρα δύο ημέρες πριν το ματς με την Αίγυπτο

08:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα έχουν «ημερομηνία λήξης»;

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το σόου του Ρονάλντο και οι ήρωες Μπούντιμιρ, Μουνιός – Τα γκολ της 13ης ημέρας

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: 34χρονη γυναίκα ξύπνησε από τεχνητό κώμα μια εβδομάδα μετά από επίθεση καρχαρία - Το συγκινητικό «σ'αγαπώ» στους δικούς της

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος: «Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα - «Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που δηλώνεται και φορολογείται;»

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Καμίνι» η Ευρώπη: Ο φονικός καύσωνας σπάει ρεκόρ και απειλεί με γενικευμένα μπλακ άουτ

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (24/06) με Βραζιλία και διπλό ματς στις 22:00

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Μίλησε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που τον οδήγησαν στο διαζύγιο και τον Έπσταϊν

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την Κροατία ο Λούκα Μόντριτς

08:20ΚΟΣΜΟΣ

«Η χορευτική πανούκλα» του Μεσαίωνα: Το σκοτεινό ξέσπασμα που σάρωσε την Ευρώπη

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατσαρίδες «πνίγουν» το Ηράκλειο - Διαμαρτυρίες και ανησυχία κατοίκων

08:14ΥΓΕΙΑ

Τι θα νιώσετε στην παραλία αν ξεκινάει να σας πιάνει θερμοπληξία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη - φάντασμα η Άγκυρα για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Απαγορεύονται από διαδηλώσεις μέχρι γάμοι - Νέος διάδρομος προσγείωσης για τον Τραμπ, και χώροι να τρέξει ο Μακρόν

07:58LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρα να μιλήσω χωρίς φίλτρο»

07:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οργισμένος ο Τραμπ με την απόφαση της Γερουσίας - «Δυσκολεύουν τη δουλειά μου...» - Τι σημαίνει το ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος: «Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα - «Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που δηλώνεται και φορολογείται;»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατσαρίδες «πνίγουν» το Ηράκλειο - Διαμαρτυρίες και ανησυχία κατοίκων

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: 34χρονη γυναίκα ξύπνησε από τεχνητό κώμα μια εβδομάδα μετά από επίθεση καρχαρία - Το συγκινητικό «σ'αγαπώ» στους δικούς της

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική κυριαρχία στον Ατλαντικό «θωρακίζει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Μίλησε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που τον οδήγησαν στο διαζύγιο και τον Έπσταϊν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά τα θλιβερά επεισόδια σε 11+1 σημεία

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

07:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οργισμένος ο Τραμπ με την απόφαση της Γερουσίας - «Δυσκολεύουν τη δουλειά μου...» - Τι σημαίνει το ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

08:20ΚΟΣΜΟΣ

«Η χορευτική πανούκλα» του Μεσαίωνα: Το σκοτεινό ξέσπασμα που σάρωσε την Ευρώπη

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ