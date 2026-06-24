Εφετείο Αθηνών: Ο Φλωρίδης εγκαινίασε νέα αίθουσα για πολυπρόσωπες δίκες

Snapshot Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εγκαινίασε νέα αίθουσα συνεδριάσεων για πολυπρόσωπες δίκες στο Εφετείο Αθηνών.

Έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η εγκατάσταση κλιματισμού σε όλες τις αίθουσες και η αντικατάσταση δαπέδου σε 5.500 τ.μ. του δικαστικού μεγάρου.

Έχουν τοποθετηθεί πύλες ασφαλείας και κλείστηκε η ράμπα πρόσβασης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από σχετικό περιστατικό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα όπως η ανάπλαση της Πλατείας Δικαιοσύνης και η δημοπράτηση για την αξιοποίηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με 1.500 θέσεις.

Ανακοινώθηκαν σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, όπως η δημιουργία ποινικού τμήματος, και προανήγγειλε την παρουσίαση στοιχείων για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη. Snapshot powered by AI

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας για δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και πολίτες, το Εφετείο Αθηνών αποκτά σταδιακά μια νέα εικόνα μέσα από σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εγκαινίασε σήμερα επισήμως τη νέα αίθουσα συνεδριάσεων που σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί πολυπρόσωπες και ιδιαίτερα απαιτητικές δίκες.

Η αίθουσα, η οποία λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες, εγκαινιάστηκε παρουσία του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, της προϊσταμένης του Εφετείου Αθηνών Σοφίας Λιγνού, των μελών της διοίκησης του δικαστηρίου, των προέδρων Εφετών Δημήτρη Κοντόπουλου και Κώστα Σαργιώτη, καθώς και δικαστικών υπαλλήλων.

Κατά την τοποθέτησή της, η προϊσταμένη του Εφετείου Αθηνών Σοφία Λιγνού αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο δικαστικό μέγαρο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εγκατάσταση κλιματισμού σε όλες τις δικαστικές αίθουσες, ένα έργο που εξασφαλίζει πλέον την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δικών, αποτρέποντας προβλήματα που στο παρελθόν είχαν οδηγήσει ακόμη και σε διακοπές συνεδριάσεων λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του δαπέδου σε επιφάνεια 5.500 τετραγωνικών μέτρων, παρέμβαση που συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της καθαριότητας όσο και στην ασφάλεια του κτιρίου.

Η κ. Λιγνού στάθηκε επίσης στην ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούσαν το κλείσιμο της ράμπας πρόσβασης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας ότι η αναγκαιότητα του έργου επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, μετά το περιστατικό με τον 89χρονο άνδρα που κατάφερε να εισέλθει στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Όπως επισήμανε, μετά και τις παρεμβάσεις των δικαστικών υπαλλήλων, έχουν τεθεί πλέον σε λειτουργία πύλες ασφαλείας και στο συγκεκριμένο κτίριο. Επόμενοι στόχοι, όπως ανέφερε, είναι η αντικατάσταση των ανελκυστήρων και η αποκατάσταση της οροφής του δικαστικού μεγάρου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε τη δημιουργία της νέας αίθουσας μία από τις πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα. Ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μαζί με τον κ. Μπούγα, ώστε να μπορούν να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο έργο του κλιματισμού, ο υπουργός σημείωσε ότι αποτελούσε «εφιάλτη» από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ολοκλήρωσής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό κόστος των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Εφετείο υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ανάπλαση της λεγόμενης Πλατείας Δικαιοσύνης στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προχωρά η δημοπράτηση του έργου για την αξιοποίηση του ανενεργού υπόγειου χώρου στάθμευσης του Εφετείου, ο οποίος προβλέπεται να διαθέτει δυναμικότητα περίπου 1.500 θέσεων.

Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήρε τη συνεργασία με τη διοίκηση του Εφετείου Αθηνών, κάνοντας λόγο για σημαντικές οργανωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία ποινικού τμήματος. Παράλληλα προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του δικαστικού χάρτη, καθώς και για την επίδρασή της στην ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης.