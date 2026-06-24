Σεισμός 5R στην Κάρπαθο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό του καταγράφηκε στα 7 χιλιόμετρα Νότια της Καρπάθου.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,4 Ρίχτερ.