Σεισμός 5R στην Κάρπαθο
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό του καταγράφηκε στα 7 χιλιόμετρα Νότια της Καρπάθου.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,4 Ρίχτερ.
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