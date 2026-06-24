Η χαμηλή τεστοστερόνη συνδέεται με κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες – Ποια είναι τα συμπτώματα

Μια νέα διεθνής μελέτη έδειξε, ότι οι άνδρες με πολύ χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί να έχουν κατά 18% αυξημένο μακροπρόθεσμο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου και θανάτου από καρκίνο. Το εύρημα είναι σημαντικό, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η χαμηλή τεστοστερόνη προκαλεί καρκίνο ή ότι η λήψη τεστοστερόνης τον προλαμβάνει.

Η μελέτη γίνεται καλύτερα κατανοητή ως προειδοποίηση ότι η χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί να είναι ένα ευρύτερο σημάδι υγείας. Οι άνδρες με συμπτώματα χαμηλής τεστοστερόνης δεν πρέπει να αυτό-θεραπεύονται με συμπληρώματα ή ορμόνες, αλλά θα να μιλούν με γιατρό και να υποβάλλονται σε κατάλληλες εξετάσεις.

Τι διαπίστωσε η νέα έρευνα

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Healthy Longevity, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 26.000 άνδρες σε μακροχρόνιες μελέτες κοόρτης σε Αυστραλία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα επίπεδα ορμονών που μετρήθηκαν νωρίτερα στη ζωή συγκρίθηκαν με μεταγενέστερα αποτελέσματα καρκίνου.

Το βασικό εύρημα ήταν ότι οι άνδρες με χαμηλότερη συνολική τεστοστερόνη είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Ο κίνδυνος έγινε πιο αισθητός κάτω τα 8,6 nmol/L, και οι άνδρες στην ομάδα με τη χαμηλότερη τεστοστερόνη είχαν περίπου 18% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο από τους άνδρες στην ομάδα με την υψηλότερη.

Το αποτέλεσμα για τον καρκίνο του προστάτη ήταν διαφορετικό. Τα φυσικά επίπεδα τεστοστερόνης δεν συνδέθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη σε αυτήν την μελέτη. Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα σφαιρίνης και ωχρινοτρόπου ορμόνης συσχετίστηκαν με εμφάνιση καρκίνου του προστάτη.

Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;

Αυτή η μελέτη δεν σημαίνει ότι οι άνδρες πρέπει να λαμβάνουν τεστοστερόνη, για να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ότι η χορήγηση τεστοστερόνης μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Μια πιο προσεκτική ερμηνεία είναι ότι η πολύ χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί να αποτελεί δείκτη:

χειρότερης γενικής υγείας

υποκείμενης νόσου

παχυσαρκίας

διαβήτη

καθιστικής ζωής

προβλημάτων ύπνου

άλλων παραγόντων κινδύνου

Η χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί να συνδεθεί με διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων των όρχεων, της υπόφυσης ή του υποθαλάμου, αλλά πολλές περιπτώσεις ενηλίκων σχετίζονται με παχυσαρκία, διαβήτη, υπνική άπνοια ή χρόνια ασθένεια.

Συμπτώματα χαμηλής τεστοστερόνης που πρέπει να γνωρίζουν οι άνδρες

Η χαμηλή τεστοστερόνη (ανδρικός υπογοναδισμός) διαγιγνώσκεται όταν εμφανίζονται συμπτώματα παράλληλα με χαμηλή τεστοστερόνη στο αίμα. Τα επίπεδα ενηλίκων κάτω από 300 ng/dL θεωρούνται γενικά χαμηλά, αλλά η σχετική εξέταση συνήθως απαιτεί πρωινές αιματολογικές εξετάσεις και ιατρική ερμηνεία.

Τα πιο συγκεκριμένα συμπτώματα είναι σεξουαλικά:

Χαμηλή σεξουαλική επιθυμία

Απώλεια πρωινών ή αυθόρμητων στύσεων

Δυσκολία στην επίτευξη ή διατήρηση στύσης

Άλλα συμπτώματα:

Κόπωση ή μειωμένη αντοχή

Καταθλιπτική διάθεση

Κακή συγκέντρωση ή προβλήματα μνήμης

Αυξημένο σωματικό λίπος

Μειωμένη μυϊκή δύναμη ή μυϊκή μάζα

Διευρυμένος ιστός μαστού

Ελαφριές εξάψεις

Συρρίκνωση όρχεων

Μειωμένη τριχοφυΐα σώματος

Χαμηλός ή μηδενικός αριθμός σπερματοζωαρίων

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έχουν πολλές αιτίες, όπως άγχος, κακός ύπνος, κατάθλιψη, επιδράσεις φαρμάκων, χρήση αλκοόλ και χρόνια ασθένεια. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι εξετάσεις αίματος.

Πότε πρέπει ένας άνδρας να πάει στον γιατρό για την τεστοστερόνη του;

Ένας άνδρας θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή εάν τα σεξουαλικά συμπτώματα, η κόπωση, η κακή διάθεση, τα προβλήματα γονιμότητας και η απώλεια δύναμης επιμένουν και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Ο γιατρός μπορεί να ελέγξει την τεστοστερόνη, την ωχρινοτρόπο ορμόνη, την προλακτίνη και άλλους δείκτες για να εντοπίσει την αιτία.

Η ιατρική συμβουλή είναι ιδιαίτερα σημαντική πριν από τη χρήση προϊόντων τεστοστερόνης. Η θεραπεία με τεστοστερόνη δεν είναι κατάλληλη για όλους και πρέπει να αποφεύγεται σε άνδρες με ορισμένες παθήσεις, όπως:

καρκίνο του προστάτη

πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο

μη διαχειριζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια και

μη θεραπευμένη υπνική άπνοια

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη συνδέει την πολύ χαμηλή τεστοστερόνη με υψηλότερο μελλοντικό κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απλοϊκό μήνυμα ότι «η τεστοστερόνη προλαμβάνει τον καρκίνο». Το ασφαλέστερο συμπέρασμα είναι ότι η χαμηλή τεστοστερόνη αξίζει έναν σωστό έλεγχο υγείας.

Οι άνδρες θα πρέπει να προσέχουν για χαμηλή λίμπιντο, αλλαγές στη στύση, κόπωση, κακή διάθεση, απώλεια μυϊκής δύναμης, αυξημένο σωματικό λίπος και προβλήματα γονιμότητας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, οι εξετάσεις και η ιατρική αξιολόγηση είναι πολύ ασφαλέστερες από τα συμπληρώματα και την αυτοθεραπεία.

Πηγές:

medicalxpress.com

clevelandclinic.org