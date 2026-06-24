Μαϊάμι: Άγριο «ξύλο» σε κρουαζιερόπλοιο μεταξύ 16 ατόμων - Δείτε βίντεο

Δεκαέξι επιβάτες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» της εταιρείας κρουαζιέρων Carnival Cruise Line, έπειτα από μια βίαιη συμπλοκή που σημειώθηκε στο λιμάνι του Μαϊάμι στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταξιδέψουν ποτέ ξανά με την εταιρεία.

Όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, όταν οι 16 επιβάτες επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον, αφού το κρουαζιερόπλοιο Carnival Conquest έφτασε στο λιμάνι του Μαϊάμι από τις Μπαχάμες.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό που σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα πλάνα, δύο γυναίκες φέρεται να ξεκίνησαν την διαμάχη. Η μία, ντυμένη με ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, άρχισε να ρίχνει γροθιές σε μια άλλη γυναίκα, η οποία φορούσε πιτζάμες. Στη συνέχεια, μια τρίτη γυναίκα, που φορούσε ένα κίτρινο και λευκό μακρύ φόρεμα, άρπαξε μία από τις γυναίκες από τα μαλλιά.

Αρκετά ακόμη άτομα ενεπλάκησαν στη συμπλοκή, ενώ οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τους χωρίσουν.

Η βίαιη συμπλοκή τελικά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από λίγα λεπτά.

Δείτε βίντεο:

After the Carnival Conquest docked in PortMiami, a brawl broke out at customs pic.twitter.com/lDguyz82SH — The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) June 22, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που οδήγησε στην συμπλοκή, ενώ οι αρχές δεν προχώρησαν σε καμία σύλληψη.

Μετά το περιστατικό, τα 16 άτομα προστέθηκαν στην «μαύρη λίστα» της εταιρείας κρουαζιέρων Carnival Cruise Line, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στην Daily Mail.

«Το περιστατικό συνέβη στον χώρο αποβίβασης του λιμανιού του Μαϊάμι, ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

«Εκτιμούμε την άμεση αντίδραση των αρχών και τους ζητάμε ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα. Δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους συμπεριφορά», κατέληξε.