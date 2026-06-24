Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Δεν θα μπορούσε το ένταλμα να είναι κλεισμένο 3 ημέρες σε συρτάρι

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διέψευσε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παρέμεινε τρεις ημέρες σε συρτάρι του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε την υποχρέωση των πολιτών να συμμορφώνονται με κλήσεις της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως της αμφισβήτησης της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Απάντηση στα όσα είπε το πρωί της Τετάρτης ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση Qatargate, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον OPEN.

Μαρινάκης για ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος Αβραμόπουλου: Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες

Σχολιάζοντας τη δήλωση του πρώην Επίτροπου, ότι δεν ενημερώθηκε για το ένταλμα έγκαιρα καθώς «ο Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του για τρεις μέρες», ο κ. Μαρινάκης διέψευσε μετ επιτάσεως τον ισχυρισμό αυτό, διαμηνύοντας πως ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι επουδενί δεν θα μπορούσε να μείνει κλεισμένο στο συρτάρι του υπουργού Προστασίας του Πολίτη ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης:

«Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά που διαβάζουμε και λέει φαίνονται πειστικές οι απαντήσεις του αν και δεν είμαι εδώ για τον καταδικάσω ή να τον αθωώσω, άλλωστε δεν είμαι και δικαστής. Μένει να δούμε την πορεία της υπόθεσης και αυτά που ο ίδιος λέει. Ως προς το ένταλμα, όπως προκύπτει από αστυνομικές και δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται πάντα. Δηλαδή, το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εντός 24 ωρών και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση την οποιαδήποτε ανάμειξη, ο οποιοσδήποτε υπουργός και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

Κληθείς να σχολιάσει ισχυρισμό του κ. Αβραμόπουλου πως ο ίδιος ενημερώθηκε για το ένταλμα από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Πράγματι, ένας εκ των συνεργατών του πρωθυπουργού κάλεσε τον κ. Αβραμόπουλο για να τον ρωτήσει αν έχει κάποια ενημέρωση. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού είχε περιέλθει στα χέρια της Δικαιοσύνης και θα διαβιβαζόταν στη Βουλή. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο πρωθυπουργός, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Είναι ξεκάθαρη η διαδικασία, πηγαίνει από τη Δικαιοσύνη στη Βουλή και επιστρέφει στη Δικαιοσύνη και στη συνέχεια, η Εισαγγελία Εφετών αποφασίζει για το αν θα κρίνει η ίδια η ελληνική Δικαιοσύνη τον κ. Αβραμόπουλο ή θα τον παραπέμψει στην ευρωπαϊκή».

Και συνέχισε ο κ. Μαρινάκης: «Ως δικηγόρος έχω κληθεί να συνοδεύσω στα δικαστήρια άλλους δικηγόρους, αυτοδιοικητικούς, μεροκαματιάρηδες, πολλούς ανθρώπους που οι υποθέσεις τους κακώς έφτασαν στο ακροατήριο, αλλά τι να κάνουμε, έφτασαν. Ήταν υποχρέωσή τους να πάνε εφόσον τους καλούσε η Δικαιοσύνη. Όσο κι αν μια υπόθεση θεωρούμε ότι δεν στέκει, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι Αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε».

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