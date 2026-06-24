Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον Αβραμόπουλο για την ατάκα «το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες ο Χρυσοχοΐδης»

Η ΕΛΑΣ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση σε κανέναν πολίτη και ότι λειτουργεί με σεβασμό στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία

Κατερίνα Ρίστα

Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον Αβραμόπουλο για την ατάκα «το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες ο Χρυσοχοΐδης»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΕΛΑΣ απάντησε στον Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές.
  • Η αστυνομία τόνισε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
  • Η ΕΛΑΣ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση σε κανέναν πολίτη και ότι λειτουργεί με σεβασμό στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία.
  • Οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ διαχειρίζονται ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς διαρροές και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα.
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Απάντηση στα λεγόμενα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις Αρχές του Βελγίου, έδωσε η ΕΛΑΣ.

Ο κ. Αβραμόπουλος, είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση ότι το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής Δικαιοσύνης. «Γι' αυτό και δεν εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην Αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι» είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Λίγο αργότερα, ήρθε η απάντηση της ΕΛΑΣ, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν σχετικά: «Οι ελληνικές Αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

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