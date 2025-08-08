Ριπές ανέμου και κλίμακα Μποφόρ: Τι ισχύει και ποιο είναι το συχνό λάθος - Εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς

Με αφορμή σχετικές αναφορές, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς επισημαίνει σε νέα του ανάρτηση ότι η κλίμακα Μποφόρ δεν προορίζεται για τη μέτρηση των ριπών του ανέμου, αλλά αποκλειστικά για τη μέση ένταση του ανέμου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 10 λεπτών.

Η κλίμακα Beaufort σχεδιάστηκε τον 19ο αιώνα για χρήση στη ναυσιπλοΐα και περιλαμβάνει 12 βαθμίδες (0–12), οι οποίες αντιστοιχούν σε εύρος μέσης ταχύτητας και όχι σε στιγμιαίες μεταβολές του ανέμου.

Πού γίνεται το λάθος

Οι ριπές (gusts) είναι στιγμιαίες μέγιστες τιμές διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, συχνά 20–40% υψηλότερες από τη μέση ένταση. Όταν αυτές οι τιμές μετατρέπονται σε Μποφόρ, δίνεται λανθασμένη εικόνα των πραγματικών συνθηκών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) δίνουν προβλέψεις σε Μποφόρ μόνο για μέση ένταση ανέμου. Η κλίμακα Μποφόρ χρησιμοποιείται επιχειρησιακά (π.χ. σε απαγορευτικά απόπλου) μόνο με βάση τη μέση τιμή, όχι τις ριπές.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ.

Η μέτρηση των ριπών του ανέμου με την κλίμακα Μποφόρ είναι λάθος γιατί η ίδια η κλίμακα δεν έχει σχεδιαστεί για ριπές, αλλά για την μέση ένταση του ανέμου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κλίμακα Beaufort δημιουργήθηκε αρχικά για τους ναυτικούς τον 19ο αιώνα ώστε να περιγράφουν τη μέση ένταση του ανέμου (συνήθως μέση 10λεπτη τιμή). Οι βαθμίδες της (0–12) αντιστοιχούν σε εύρος μέσης ταχύτητας και σε συγκεκριμένες ενδείξεις στην επιφάνεια της θάλασσας ή στην ξηρά.

Παράδειγμα:

6 Μποφόρ = μέση ένταση 10,8–13,8 m/s (~39–49 km/h).

8 Μποφόρ = μέση ένταση 17,2–20,7 m/s (~62–74 km/h).

Οι ριπές (gusts) είναι στιγμιαίες μέγιστες τιμές διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Συνήθως είναι 20–40% ισχυρότερες από τη μέση ένταση. Αν πάρουμε τις ριπές και τις μετατρέψουμε σε Μποφόρ, θα βγει πάντα μεγαλύτερη τιμή από την πραγματική μέση ένταση.

Παράδειγμα: Αν η μέση ένταση είναι 6 Μποφόρ (45 km/h), οι ριπές μπορεί να φτάνουν 8 Μποφόρ (70 km/h), αλλά η πρόγνωση και ο χαρακτηρισμός του ανέμου γίνεται με βάση το 6 Μποφορ

Αναφορά “8 Μποφόρ” ενώ στην πραγματικότητα η μέση ένταση είναι 6 Μποφόρ δημιουργεί σύγχυση στο κοινό.

Οι διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΜΥ και του WMO, δίνουν προβλέψεις σε Beaufort μόνο για μέση ένταση. Στην ναυσιπλοΐα, η ένδειξη Μποφόρ χρησιμοποιείται επιχειρησιακά (π.χ. απαγορευτικά απόπλου) μόνο για μέση ένταση.

Ποια είναι η Σωστή πρακτική

Μέση ένταση → Κλίμακα Μποφόρ.

Ριπές → Αναφορά σε km/h ή m/s (π.χ. “ριπές έως 75 km/h”), χωρίς μετατροπή σε Μποφόρ.Έτσι υπάρχει σαφής διάκριση: “Άνεμος 6 Μποφόρ με ριπές έως 75 km/h” → σαφής εικόνα για όλους.

Συμπέρασμα:Η κλίμακα Beaufort είναι ένα μέσος-όρος εργαλείο, όχι “στιγμιαίο ραντάρ”. Αν τη χρησιμοποιήσουμε για ριπές, διαστρεβλώνουμε την πραγματική ένταση του ανέμου και δίνουμε παραπλανητική εικόνα των συνθηκών.