Οι Περσείδες επiιστρέφουν, αλλά η Σελήνη θα μπει εμπόδιο

Παρά τις λιγότερο ιδανικές συνθήκες θέασης, η νύχτα μεταξύ 12ης και 13ης Αυγούστου παραμένει η κορυφαία στιγμή για την παρατήρηση των Περσείδων

Οι Περσείδες επiιστρέφουν, αλλά η Σελήνη θα μπει εμπόδιο

ΠΕΡΣΕΙΔΕΣ ΤΑ ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (

Κάθε καλοκαίρι, τον Αύγουστο, οι Περσείδες , η πιο εντυπωσιακή και δημοφιλής βροχή μετεωριτών της χρονιάς, επιστρέφουν.

Αυτή η βροχή μετεωριτών, ορατή κυρίως στο Βόρειο Ημισφαίριο, θα φτάσει στο αποκορύφωμά της τη νύχτα 12-13 Αυγούστου 2025. Ωστόσο, όσοι ονειρεύονται να θαυμάζουν δεκάδες πεφταστέρια κάθε ώρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν λαμπρό αντίπαλο: τη Σελήνη .

Φέτος, κατά τη διάρκεια της νύχτας της κορύφωσής τους, μια Σελήνη στο 84% της φωτεινότητάς της θα ανατείλει αμέσως μετά τη δύση του ηλίου και θα παραμείνει ορατή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή η φυσική λάμψη θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των παρατηρήσιμων μετεωριτών.

Παρά ταύτα, οι λάτρεις δεν πρέπει να αποθαρρύνονται εντελώς: οι Περσείδες είναι γνωστές για την παραγωγή «σφαιρών φωτιάς», ιδιαίτερα φωτεινών μετεωριτών που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν ακόμη και κάτω από μερικώς διαταραγμένους από το φως ουρανούς.

Τι είναι οι Περσείδες;

Οι μετεωρίτες Περσείδες είναι θραύσματα που άφησε πίσω του ο κομήτης 109P/Swift-Tuttle , ο οποίος διέρχεται από το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα κάθε 133 χρόνια (η τελευταία φορά ήταν το 1992). Αυτά τα θραύσματα, εισερχόμενα στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα περίπου 214.000 χλμ./ώρα, καίγονται και δημιουργούν τα φωτεινά ίχνη που συνήθως ονομάζουμε «πεφταστέρια».

Πώς και πού να παρατηρήσετε πεφταστέρια

Σύμφωνα με τη NASA, ο καλύτερος τρόπος για να παρατηρήσετε μετεωρίτες είναι να απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από το τεχνητό φως. Ιδανικές είναι οι αναγνωρισμένες τοποθεσίες με «σκοτεινό ουρανό» ή απλώς οι υπαίθριες περιοχές χωρίς φωτορύπανση. Μόλις βρείτε το σωστό σημείο, είναι σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον 20-30 λεπτά για να προσαρμοστούν τα μάτια σας στο σκοτάδι. Και να είστε προσεκτικοί: η παρακολούθηση της οθόνης του smartphone σας θα επηρεάσει άμεσα την νυχτερινή σας όραση.

Μια άλλη ευκαιρία θα προκύψει το βράδυ της 15ης Αυγούστου, όταν η Σελήνη θα δύσει νωρίτερα, προσφέροντας ένα σύντομο διάστημα σκοτεινού ουρανού. Ωστόσο, η «αιωρούμενη» φύση της βροχής θα κάνει τον αριθμό των μετεωριτών ορατών εκείνη την ημερομηνία μέτριο.

Αν η Σελήνη χαλάσει το καλοκαιρινό σόου των Περσείδων , είναι καλύτερο να σημειώσετε μια άλλη ημερομηνία στο ημερολόγιό σας: τις Διδυμίδες , που έχουν προγραμματιστεί για τις 13-14 Δεκεμβρίου. Αυτή η λιγότερο γνωστή αλλά πιο παραγωγική βροχή (έως 120 μετεωρίτες ανά ώρα) θα προσφέρει ιδανικές συνθήκες με έναν ουρανό χωρίς φεγγάρι και επομένως απόλυτα σκοτεινό. Οι Διδυμίδες, σε αντίθεση με άλλες βροχές μετεωριτών, παράγονται από έναν αστεροειδή, τον 3200 Φαέθων, και συχνά προσφέρουν αργούς, φωτεινούς μετεωρίτες, ιδανικούς για παρατήρηση.

