Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

Κορυφώνεται το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου το φαινόμενο των Περσείδων, δηλαδή η ετήσια βροχή διαττόντων αστέρων της αρχής Αυγούστου.

Το φαινόμενο των Περσείδων οφείλεται στον κομήτη 109P/Swift-Tuttle, ο οποίος πέρασε από τη Γη το 1992. Ο κομήτης αυτός άφησε υπολείμματα και σκόνη σε σημεία που τέμνονται με την τροχιά της Γης.

Κάθε Αύγουστο, η Γη μέσα από την ετήσια πορεία της γύρω από τον Ήλιο, «περνά» από την περιοχή υπολειμμάτων του κομήτη και προκύπτει η βροχή διαττόντων αστέρων καθώς αυτά μπαίνουν στην ατμόσφαιρά μας και φλέγονται. Με άλλα λόγια, δεν πέφτουν οι Περσείδες πάνω μας, αλλά εμείς πάνω σε αυτές.

Το όνομα Περσείδες δόθηκε από το γεγονός ότι οι διάττοντες αστέρες εμφανίζονται στο βορειοανατολικό μέρος του ουρανού κοντά στον αστερισμό του Περσέα.

Για να θαυμάσει κάποιος το εντυπωσιακό φαινόμενο θα πρέπει να βρει ένα σκοτεινό σημείο και αφού εφοδιαστεί με μία άνετη ξαπλώστρα ή στρώμα στη συνέχεια να απολαύσει τον ουρανό να γεμίζει με «πεφταστέρια» τα οποία θα πέφτουν με συχνότητα 100 αστεριών/ανά ώρα όπως ενημέρωσε πρόσφατα ο Θοδωρής Κολυδάς.

Τέλος σημειώνεται ότι το φαινόμενο θα «θολώσει» το σχεδόν γεμάτο φεγγάρι που είναι σε φάση «αδειάσματος» μετά την πανσέληνο της 9ης Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης