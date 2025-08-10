Η Aυγουστιάτικη Πανσέληνος φώτισε τον ουρανό της Αθήνας - Μαγευτικές εικόνες

Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη. Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Η πιο εντυπωσιακή πανσέληνος του καλοκαιριού έκανε την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό, μαγεύοντας όσους σήκωσαν το βλέμμα τους προς τα πάνω. Η Πανσέληνος της 9ης Αυγούστου, γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», χάρισε ένα μοναδικό θέαμα, ειδικά πάνω από την Ακρόπολη.

Το όνομά της προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, όπου ο Αύγουστος συνδεόταν με την εποχή που ο οξύρρυγχος ένα είδος ψαριού των γλυκών νερών εμφανιζόταν σε αφθονία. Σήμερα, η ονομασία αυτή συνοδεύει μια φεγγαρόλουστη νύχτα που σμιλεύει αναμνήσεις.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την Πανσέληνο του Αυγούστου:

01 05 Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη Πηγή: Eurokinissi 02 05 Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη Πηγή: Eurokinissi 03 05 Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη Πηγή: Eurokinissi 04 05 Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη Πηγή: Eurokinissi 05 05 Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη Πηγή: Eurokinissi

Σε πόλεις και νησιά, παραλίες και βουνά, οι θεατές απόλαυσαν την αυγουστιάτικη πανσέληνο σε όλο της το μεγαλείο είτε μόνοι, είτε με παρέα, είτε απλώς με μια κάμερα στο χέρι. Ο ουρανός φώτισε, σχεδόν σαν μέρα, και το φεγγάρι καθρεφτίστηκε σε θάλασσες, λίμνες και βλέμματα.

Δείτε πώς φάνηκε από τον Ναό του Ποσειδώνα:

01 04 Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο Πηγή: Eurokinissi 02 04 Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο Πηγή: Eurokinissi 03 04 Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο Πηγή: Eurokinissi 04 04 Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο Πηγή: Eurokinissi

Για τους σινεφίλ, η βραδιά είχε ακόμα μια μαγική νότα καθώς πολλά θερινά σινεμά σε όλη τη χώρα φιλοξένησαν αφιερώματα σε κλασικές ταινίες, επιλέγοντας ταινίες όπου η πανσέληνος και η νύχτα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.