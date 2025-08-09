Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Μάγεψε τα πλήθη το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη. Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Μία αξέχαστη εμπειρία βίωσαν απόψε οι παρατηρητές του έναστρου ουρανού καθώς σηκώνοντας το βλέμμα στον νυχτερινό ουρανό αντίκρισαν την εντυπωσιακή πανσέληνο, γνωστή ως Πανσέληνο του Οξύρρυγχου.

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και ιστορικά μνημεία σε συνολικά 44 τοποθεσίες ανά την χώρα άνοιξαν χωρίς είσοδο για το κοινό προκειμένου όσοι θέλουν να νατικρίσουν το αυγουστιάτικο φεγγάρι.

Πρόκειται για ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα, καθώς η Σελήνη θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες, προσφέροντας μαγικές εικόνες στον ανατολικό ουρανό.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, αυτή τη φορά η πανσέληνος θα δώσει στους θεατές τη δυνατότητα να την απολαύσουν σε δύο διαδοχικές βραδιές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της αστρονομίας και των ρομαντικών της νύχτας.

Η κορύφωση της πανσελήνου και η καλύτερη στιγμή παρατήρησης

Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώθηκε στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Κατά το διάστημα αυτό, η πανσέληνος εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητά της και καλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουν τη φυσική αυτή παράσταση.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την αυγουστιάτικη πανσέληνος:

Η Πανσέληνος του Αυγούστου πάνω απο την Ακρόπολη. Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 Eurokinissi

Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο. Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 Eurokinissi

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, κορυφώνεται η αυγουστιάτικη Πανσέληνος, χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο, εκτός από την ομορφιά του, κουβαλά και μια μακραίωνη πολιτισμική παράδοση, συνδέοντας τη φύση με την ανθρώπινη παρατήρηση και την ποίηση των καλοκαιρινών νυχτών. Eurokinissi

