Πρέβεζα: Αυτόπτης μάρτυρας σε εμπρηστική ενέργεια ο δήμαρχος - Αίτημα για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

Μείζονα ερωτήματα και σοβαρούς προβληματισμούς προκαλούν τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν τα Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Πρέβεζας. Τα πύρινα μέτωπα άφησαν χιλιάδες στρέμματα καμένης γης αλλά και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Οι φωτιές ή κάποιες από αυτές τουλάχιστον δεν ήταν τυχαίες. Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνει ο δήμαρχος της Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας εμπρηστικής ενέργειας.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργάκος μιλώντας στο epiruspost.gr, την Κυριακή είδε με τα μάτια του άγνωστο άνδρα που κινούνταν με μηχανάκι να βάζει φωτιά σε σημείο κοντά στα Φλάμπουρα. Ο άγνωστος χρησιμοποίησε τον αναπτήρα για να ανάψει φωτιά πλησίον του κεντρικού δρόμου και δίπλα σε στύλο της ΔΕΗ.

«Τον είδα με τα μάτια μου και έχουμε πειστεί ότι κάποιες φωτιές προκλήθηκαν από εμπρησμό… Έβαλε φωτιά με τον αναπτήρα και μετά εξαφανίστηκε με το μηχανάκι.. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο με τον πυροσβεστήρα και στη συνέχεια ήρθαν τα πυροσβεστικά οχήματα και την προλάβαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει, νωρίτερα το ίδιο άτομο ήταν σε άλλο σημείο, κοντά στην Σαμψούντα όπου έχει ξεσπάσει τρεις φορές φωτιά.

Η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη και οι πολίτες καλούνται να δίνουν πληροφορίες για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση δουν στις περιοχές τους.

Ο Δήμος Πρέβεζας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα υποβάλλει αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση, κυρίως σε υποδομές αλλά και η διαδικασία αποζημίωσης για ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες και ελαιόδεντρα.

Στην περιοχή της Βρυσούλας έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση καθώς αντικαταστάθηκαν πάνω από 20 στύλοι που είχαν καεί ενώ έγινε και η αποκατάσταση στο δίκτυο υδροδότησης.

Οι ηλικιωμένοι που είχαν απομακρυνθεί και φιλοξενούνταν σε άλλους χώρους σταδιακά επιστρέφουν ενώ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στην περιοχή της Κάτω Ρεματιάς όπου εξαπλώθηκε η φωτιά.