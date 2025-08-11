Τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών - Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων.

Η 60χρονη οδηγός το οχήματος απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, από τους άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

