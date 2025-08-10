Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση με τρεις τραυματίες στον Πισσώνα - Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας αργά το βράδυ της Κυριακής, 10 Αυγούστου, από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Πισσώνα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τον έναν εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 22:00, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Η σύγκρουση των δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Οι τρεις επιβαίνοντες, ένας σοβαρά και δύο ελαφρύτερα τραυματισμένοι, διεκομίσθησαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας έχει αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, διενεργώντας έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

